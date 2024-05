ETV Bharat / state

ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে হাতাহাতি তৃণমূলের ব্লক সভাপতির - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 7, 2024, 9:32 AM IST | Updated : May 7, 2024, 11:41 AM IST

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতাকে গলাধাক্কা বিজেপি প্রার্থীর ( নিজস্ব চিত্র )

Last Updated : May 7, 2024, 11:41 AM IST