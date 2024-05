শুভমন-সুদর্শনের জোড়া শতরানে জয় টাইটান্সের, 35 রানে হেরে চাপে ইয়েলো ব্রিগেড - IPL 2024

ETV Bharat / sports

শুভমন-সুদর্শনের জোড়া শতরানে জয় টাইটান্সের, 35 রানে হেরে চাপে ইয়েলো ব্রিগেড - IPL 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 11, 2024, 7:18 AM IST | Updated : May 11, 2024, 7:45 AM IST

বাঁ-দিকে শুভমন-সুদর্শন, ডানদিকে ম্যাচ জেতার পর ধোনি ও শুভমন ( গুজরাত টাইটান্স এক্স হ্যান্ডেল )

আমেদাবাদ, 11 মে: চলতি আইপিএল থেকে এবারের মতো বিদায় নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও পঞ্জাব কিংস ৷ শুক্রবার আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে চেন্নাইকে 35 হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেন শুভমনরা ৷ আর এই জয়ে যেমন গুজরাত শেষ চারের দৌড়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল, তেমনই চাপে পড়লেন ধোনিরা ৷ গতকাল গুজরাত অধিনায়ক শুভমন গিল কেরিয়ারের 100তম আইপিএল ইনিংসে ব্যাট করতে নামেন। এদিনই তিনি শতরানও করেন ৷ 55 বলের 104 রানের ইনিংস সাজানো 9টি চার ও 6টা ছয়ে ৷ শুক্রের সন্ধেয় চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে শতরান করেন সাই সুদর্শনও ৷ 51 বলে 103 রানের ইনিংসে তিনি 5টি বাউন্ডারি ও 7টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকান ৷ মাথার উপর চাপ নিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নামে গুজরাত টাইটান্স। কারণ গতকালের ম্যাচে হারলেই এবারের আইপিএল থেকে বিদায় ৷ 17.1 ওভার পর্যন্ত চেন্নাই বোলাররা কোনওভাবেই শুভমন ও সুদর্শনকে টলাতে পারেননি ৷ মাঠের এমন কোনও দিক নেই যে দিকে তাঁরা বল মারেননি। শেষ পর্যন্ত সাই সুদর্শনকে ফেরান তুষার দেশপাণ্ডে ৷ 18 ওভারে শুভমনকে ফেরান তুষারই ৷ পরের দিকের দুই ব্যাটার ডেভিড মিলার বা শাহরুখ খান সেই গতি বজায় রাখতে পারেননি। রাচিন রাবিন্দ্র ও সিমরজিৎ সিং শাহরুখ খানকে রান আউট করেন ৷ প্রথমে ব্যাট করে চেন্নাই বোলারদের পিটিয়ে 3 উইকেট হারিয়ে 231 রান তোলেন শুভমনরা ৷ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা খারাপ হয় ইয়েলো ব্রিগেডের ৷ ড্যারেল মিচেল একমাত্র 63 রান করেন ৷ মঈন আলি করেন 56 রান ৷ ধোনির ব্যাটে আসে 26 রান ৷ 21 রান করেন শিবম দুবে ৷ 18 রান করেন জাদেজা ৷ বাকিরা দু’ অঙ্কের গণ্ডি টপকাতে পারেননি ৷ অন্যদিকে, গুজরাতের মোহিত শর্মা 3টি উইকেট নেন ৷ 2টি উইকেট নেন রশিদ খান ৷ একটি করে উইকেট নেন উমেশ যাদব ও সন্দীপ ওয়ারিয়র ৷ 20 ওভারে 8 উইকেটে 196 রানে গুটিয়ে যান ধোনিরা ৷ 35 রানের ব্যবধানে ঘরের মাঠে জিতে যান শুভমনরা ৷ আরও পড়ুন: রাহুল-গোয়েঙ্কা ইস্যুতে মুখ খুললেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার শামি আইপিএলে 'ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার' পরীক্ষামূলক, রয়েছে প্রত্যাহারের সুযোগ: জয় শাহ

আমেদাবাদ, 11 মে: চলতি আইপিএল থেকে এবারের মতো বিদায় নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও পঞ্জাব কিংস ৷ শুক্রবার আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে চেন্নাইকে 35 হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেন শুভমনরা ৷ আর এই জয়ে যেমন গুজরাত শেষ চারের দৌড়ে আশা বাঁচিয়ে রাখল, তেমনই চাপে পড়লেন ধোনিরা ৷ গতকাল গুজরাত অধিনায়ক শুভমন গিল কেরিয়ারের 100তম আইপিএল ইনিংসে ব্যাট করতে নামেন। এদিনই তিনি শতরানও করেন ৷ 55 বলের 104 রানের ইনিংস সাজানো 9টি চার ও 6টা ছয়ে ৷ শুক্রের সন্ধেয় চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে শতরান করেন সাই সুদর্শনও ৷ 51 বলে 103 রানের ইনিংসে তিনি 5টি বাউন্ডারি ও 7টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকান ৷ মাথার উপর চাপ নিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে নামে গুজরাত টাইটান্স। কারণ গতকালের ম্যাচে হারলেই এবারের আইপিএল থেকে বিদায় ৷ 17.1 ওভার পর্যন্ত চেন্নাই বোলাররা কোনওভাবেই শুভমন ও সুদর্শনকে টলাতে পারেননি ৷ মাঠের এমন কোনও দিক নেই যে দিকে তাঁরা বল মারেননি। শেষ পর্যন্ত সাই সুদর্শনকে ফেরান তুষার দেশপাণ্ডে ৷ 18 ওভারে শুভমনকে ফেরান তুষারই ৷ পরের দিকের দুই ব্যাটার ডেভিড মিলার বা শাহরুখ খান সেই গতি বজায় রাখতে পারেননি। রাচিন রাবিন্দ্র ও সিমরজিৎ সিং শাহরুখ খানকে রান আউট করেন ৷ প্রথমে ব্যাট করে চেন্নাই বোলারদের পিটিয়ে 3 উইকেট হারিয়ে 231 রান তোলেন শুভমনরা ৷ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা খারাপ হয় ইয়েলো ব্রিগেডের ৷ ড্যারেল মিচেল একমাত্র 63 রান করেন ৷ মঈন আলি করেন 56 রান ৷ ধোনির ব্যাটে আসে 26 রান ৷ 21 রান করেন শিবম দুবে ৷ 18 রান করেন জাদেজা ৷ বাকিরা দু’ অঙ্কের গণ্ডি টপকাতে পারেননি ৷ অন্যদিকে, গুজরাতের মোহিত শর্মা 3টি উইকেট নেন ৷ 2টি উইকেট নেন রশিদ খান ৷ একটি করে উইকেট নেন উমেশ যাদব ও সন্দীপ ওয়ারিয়র ৷ 20 ওভারে 8 উইকেটে 196 রানে গুটিয়ে যান ধোনিরা ৷ 35 রানের ব্যবধানে ঘরের মাঠে জিতে যান শুভমনরা ৷ আরও পড়ুন: রাহুল-গোয়েঙ্কা ইস্যুতে মুখ খুললেন টিম ইন্ডিয়ার পেসার শামি আইপিএলে 'ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার' পরীক্ষামূলক, রয়েছে প্রত্যাহারের সুযোগ: জয় শাহ

Last Updated : May 11, 2024, 7:45 AM IST