চুল সুন্দর রাখতে চান ? বাড়িতেই ব্যবহার করুন এই মাস্ক

হায়দরাবাদ: চুল সুন্দর রাখা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ৷ চুল সুন্দর রাখতে আমরা অনেককিছু ব্যবহার করে থাকি ৷ অনেক নামীদামি পণ্যও ব্যবহার করে থাকি ৷ দুর্বল জীবনযাপন, ক্রমবর্ধমান দূষণ এবং নানা রোগের কারণে চুল ভেঙে যাওয়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে । তাই চুলকে সুস্থ রাখতে আমাদের কিছু ব্যবস্থা জানা জরুরি । তবে আপনি ঘরোয়া মাস্ক লাগিয়ে চুলকে সুন্দর রাখতে পারেন ৷ জেনে নিন, কিছু ঘরোয়া মাস্ক সম্পর্কে ৷

দই এবং মধু হেয়ার মাস্ক (Curd and honey hair mask): যদি আপনার চুল শুষ্ক হয়ে যায় তাহলে আপনি দই এবং মধু দিয়ে তৈরি হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন । কারণ দইয়ে প্রোটিন এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা চুলে পুষ্টি জোগায় । মধুতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা চুলকে সিল্কি করতে সাহায্য় করে ।

কীভাবে ব্যবহার করবেন (How To Use)?

চুল ভালো করে আঁচড়ে নিন ৷ যাতে চুলে কোনও ফাঁস না থাকে ৷ এরপর একটি পাত্রে খানিকটা পরিমাণ দই নিয়ে এবং চুলের পরিমাণ অনুয়ায়ী এক থেকে দুই চামচ মধু মিশিয়ে নিন ৷ মিশ্রণটি ভালো করে মাথায় মাগিয়ো রাখুন ৷ একটু ম্যাসাজ করে 30 মিনিট পর শ্যম্পু করে ধুয়ে ফেলুন ৷ এতে চুল সুন্দর থাকবে ৷

দই এবং অ্যালোভেরা জেল হেয়ার মাস্ক (Curd and Aloe Vera Gel Hair Mask): অ্যালোভেরা জেল চুলের জন্য ভালো কারণ এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন যা চুলকে পুষ্ট করে এবং তাদের সুস্থ রাখে ।

এইভাবে ব্যবহার করুন:

একটি পাত্রে অ্যালোভেরা জেল এবং দই একসঙ্গে মিশিয়ে নিন ৷ মিশ্রণটি 30 মিনিট লাগিয়ে রেখে শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন ৷ এতে চুল নরম এবং সিল্কি রাখতে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও কুশকি দূর করতে লেবুর রস ব্যবহার করতে পারেন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)