আবহাওয়া পরিবর্তনে চুলকানির সমস্যা ? মুক্তি দেবে অ্যলোভেরা জেল-নারকেল তেল

হায়দরাবাদ: আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নানা সমস্যার সৃষ্টি হয় ৷ এই সময় ভাইরাল সংক্রমণ থেকে শুরু করে অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভবনা বেড়ে যায় ৷ ফলে ভীষণভাবে চুলকানির সমস্যা শুরু হয় ৷ আপনি যদি চুলকানির সমস্যায় ভুগে থাকেন তাহলে এই উপায় দেখতে পারেন ৷ ফলে স্নানের জলে কিছু জিনিস মেশাতে পারেন এতে আপনার চুলকানি দূর হতে পারে (There are a few things you can mix that can relieve your itching) ৷

নিম পাতার রস: সবাই জানি নিম পাতার রস ভেষজ গুণে পরিপূর্ণ ৷ ফলে যদি চুলকানির সমস্যায় ভুগে থাকেন স্নানের জলে নিমপাতা দিন ৷ এরজন্য নিমপাতা পেষ্ট করে এর রস স্নানের জলে মিশিয়ে নিন ৷ নিম হল অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ । ফলে এতে দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য় করে ৷

ভেষজ সাবান: আপনার খুব চুলকানি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে বাজারে পাওয়া ভেষজ সাবান বা বডি ওয়াস ব্য়বহার করতে পারেন ৷ এতে আপনার চুলকানি দূর হতে সাহায্য় করবে ৷

নারকেল তেল: অনেকসময় ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলে চুলকানির সমস্য়া হয় ৷ এতে আপনি স্নানের পর নারকেল তেল মাখতে পারেন ৷ ফলে ত্বককে আর্দ্র করে ৷ তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন আপনার ত্বকের জন্য প্রযোজ্য কি না ৷

অ্যপেল সিডার ভিনিগার: শরীরের চুলকানি থেকে মুক্তি পেতে স্নানের জলে 2 ফোঁটা অ্যাপেল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে নিতে পারেন । এই জল দিয়ে স্নান করলে শুধু শরীর থেকে দুর্গন্ধই দূর হবে না, ঠান্ডা থেকেও মুক্তি মিলবে ।

অ্যলোভেরা জেল: চুলকানি থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করতে পারেন অ্যালোভেরা জেল ৷ এতে আপনি পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে অ্যলোভেরা জেল মিশিয়ে লাগাতে পারেন এতে চুলকানি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ৷

টি ট্রি অয়েল: চুলকানি থেকে মুক্তি পেতে টি ট্রি অয়েল ভীষণভাবে কার্যকরী ৷ নারকেল তেলের সঙ্গে 2 ফোঁটা টি ট্রি অয়েল মিশিয়ে ত্বকে লাগাতে পারেন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)