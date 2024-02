ইনস্টলেশনের পর পেসমেকার নিয়ে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি, জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত

হায়দরাবাদ: সিনিয়র কার্ডিয়োলজিস্ট ডাঃ রমেশ গুদাপতি জানান, একটি পেসমেকার বৈদ্যুতিক স্পন্দন সরবরাহ করে স্থির রাখে ৷ তাই এই ব্যাপারে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন । তিনি বলেন, ইনস্টলেশনের পর বুকের ব্যান্ডেজ এক সপ্তাহের জন্য পরিবর্তন করা উচিত । প্রথম দিকে পেসমেকার বসানো স্থানে চুলকানির মতো সমস্য়া হতে পারে ৷ তবে সেখানে বারংবার হাত দেওয়া বা চুলকোনো উচিত নয় ৷ এছাড়াও চার থেকে পাঁচ সপ্তাহের জন্য বেশি নড়াচড়া বা কঠিন ব্যায়াম করা উচিত নয় ও ভারী জিনিসের কাজ করা এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন ৷ বিশেষ করে যেখানে পেসমেকার বসানো হয় সেখানে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷

চুম্বক-সহ ইলেকট্রনিক ডিভাইস পেসমেকারকে প্রভাবিত করতে পারে । তাই স্মার্টফোনকে পেসমেকার থেকে অন্তত 6 ইঞ্চি দূরে রাখতে হবে । সাধারণত, শার্টের বাম পাশে পকেট থাকে। আর পেসমেকারও বুকের বাঁ-দিকে বসানো হয়। তাই শার্টের পকেটে ফোন রাখা উচিত নয়। এছাড়াও ফোন ব্য়বহার করার সময় বামদিকে যেহেতু পেসমেকার রাখা হয় তাই সবসময় ডান কানে কথা বলা ভালো ও স্পিকার দিয়েও কথা বলা ভালো হবে ৷ ই-সিগারেট ব্যবহার না-করাই ভালো। এগুলি পেসমেকারের জন্য ক্ষতি হতে পারে (These can cause damage to the pacemaker) ৷

এটি ছ'মাস অন্তর একবার করে পরীক্ষা করা উচিত । পেসমেকার কীভাবে কাজ করছে এবং ব্যাটারি কতটা ভালো তা আগেই জানা যাবে । প্রয়োজনে ডাক্তাররা পেসমেকারের সেটিংস পরিবর্তন করবেন । পেসমেকার বসানোর সময় একটি ছোট কার্ড দেওয়া হয় যেটিতে পেসমেকারের ধরন এবং কোম্পানির নাম বিবরণ থাকে ৷

অস্ত্রোপচারের সময় রক্তপাত রোধ করতে ব্যবহৃত একটি ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম ডিভাইস কখনও কখনও পেসমেকারকে প্রভাবিত করতে পারে । কার্ড উপস্থাপন করলে সেই অনুযায়ী পেসমেকার মোড পরিবর্তন করবে। পেসমেকার এমআরআই-সহনশীল কি না, তা কার্ডটিতে জানা যাবে । এমনকী যদি এটি এমআরআই সহ্য করতে পারে তবে সেক্ষেত্রে সেটিংসে কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এখানেই কার্ডটি কাজে আসে। কিডনির পাথর অপসারণের জন্য লিথোট্রিপসি এবং ক্যানসার রোগীদের দেওয়া রেডিয়েশন চিকিৎসা পেসমেকারকে প্রভাবিত করতে পারে । ফলে আপনাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে ৷ প্রয়োজনে সেটিংস পরিবর্তন করা প্রয়োজন । এছাড়াও, বিমানবন্দর এবং মেট্রো, ট্রেন স্টেশনগুলিতে মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা সনাক্ত করার সময় আপনি কার্ডটি দেখিয়ে মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা সনাক্তকরণ ঠেকাতে পারেন ৷

