আপনি ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যবহার করছেন? ক্ষতি হতে পারে কিডনির - Fairness Creams Side Effects

হায়দরাবাদ: আজকাল অনেকেই সৌন্দর্য ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যবহার করেন। বিশেষ করে মহিলারা এগুলি বেশি ব্যবহার করেন । আপনিও কি নিয়মিত কোনও ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যবহার করেন? তাহলে সাবধান হোন ৷ কারণ এক গবেষনায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ এসব ক্রিমে ব্যবহৃত ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রুত কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে (Side Effects of Fairness Creams) ।

বাজারে প্রতিদিন নিত্য নতুন ফেয়ারনেস ক্রিম উঠছে । তবে এসব ক্রিমে পারদ নামক ক্ষতিকর রাসায়নিক বেশি ব্যবহার করা হয় । আসলে এটি খুবই বিষাক্ত । মেডিক্যাল জার্নাল 'কিডনি ইন্টারন্যাশনাল'-এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় গবেষকরা দেখেছেন ফেয়ারনেস ক্রিমে ব্যবহার করা উচ্চ পারদের উপাদান মেমব্রানাস নেফ্রোপ্যাথি (এমএন) নামক রোগের সংখ্য়া বাড়িয়ে দিচ্ছে । এই মেমব্রেনাস নেফ্রোপ্যাথি একটি অটোইমিউন রোগ ।

গবেষকরা আরও দেখেছেন, ফেয়ারনেস ক্রিমগুলিতে পারদ কিডনির ফিল্টারগুলিকে ক্ষতি করতে পারে ও নেফ্রোটিক সিনড্রোম নামে একটি গুরুতর অবস্থার দিকে পরিচালিত করতে পারে । 2021 সালের জুলাই থেকে 2023 সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিবন্ধিত মেমব্রানোস নেফ্রোপ্যাথি (এমএন) এর 22টি কেস পরীক্ষা করার পরে এই জিনিসগুলি প্রকাশ পেয়েছে । এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কেরালার বিশিষ্ট নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ সজীশ শিবাদাস বলেছেন, ফেয়ারনেস ক্রিমগুলিতে ব্যবহৃত পারদের কারণে কিডনির সমস্যা দেখা দিচ্ছে ।

শুধু পারদই নয় ফেয়ারনেস ক্রিমগুলিতে হাইড্রোকুইনোন নামক ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় । কিছু ফেয়ারনেস ক্রিমে স্টেরয়েড ব্যবহার করা হয় । বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, এগুলি দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারের ফলে ত্বক পাতলা হয়ে যাওয়া, স্ট্রেচ মার্ক, রক্তনালী ফুলে যাওয়া ইত্যাদি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ।

কীভাবে নিরাপদে ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যবহার করবেন (How to Use Fairness Cream Safely) ?

একটি প্যাচ পরীক্ষা করুন: একটি নতুন ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যবহার করার আগে, বিশেষজ্ঞরা বলেন, একটি প্যাচ পরীক্ষা করা প্রয়োজন ও তারপর এটি ব্যবহার করা ভালো । অর্থাৎ আপনার কনুইয়ের ভিতরের দিকে সামান্য ক্রিম লাগান এবং 24 ঘণ্টা রাখুন যদি কোনও নেতিবাচক প্রভাব না থাকে তবে এটি ব্যবহার করুন ।

অতিরিক্ত ব্যবহার করবেন না: বিশেষজ্ঞরা ফেয়ারনেস ক্রিমের নির্ধারিত মাত্রার বেশি ব্যবহার না করারও পরামর্শ দেন । এটি দিনে একবার বা দু'বার ব্যবহার করা ভালো । সবসময় ফেয়ারনেস ক্রিম ব্যবহার করার আগে যদি ত্বকের কোনও সমস্যা বা অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা জরুরি ।

আরও পড়ুন: