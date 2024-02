এই মরশুমি শাকসবজি পুষ্টিগুণে ভরপুর ! আজই এগুলিকে ডায়েটের অংশ করে নিন

হায়দরাবাদ: শীত শুরু হয়েছে এবং এর সঙ্গে বাজারে অনেক সবজিও পাওয়া যাচ্ছে । আজকাল পুরো বাজার ভরে গিয়েছে বিভিন্ন ধরনের সবুজ, লাল, হলুদ ও রঙিন সবজিতে । বিশেষ করে সবুজ সবজির আধিক্য রয়েছে সর্বত্র । সবুজ শাক হোক বা সবুজ মটর, প্রত্যেক ঘরেই প্রচুর মরশুমি সবজি পাওয়া যায় । এই মরশুমি শাকসবজি শুধু আপনার খাবারের স্বাদই বাড়ায় না আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও অনেক উপকার করে । জেনে নিন, এমনই কিছু মরশুমি সবজি সম্পর্কে (Such is the case with seasonal vegetables) ৷

সবুজ মটর: হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত খনিজ যেমন ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় । এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে । শীতকালে মটর পরোটা, সবজি, কচুরি, পোলাও, সালোনির মতো অনেক ধরনের খাবার তৈরি হয় ।

সবুজ পেঁয়াজ: ভিটামিন এ, সি, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ফোলেট এবং পটাশিয়াম সমৃদ্ধ সবুজ পেঁয়াজ অত্যন্ত পুষ্টিকর বলে বিবেচিত হয় । এটি প্রধানত শুধুমাত্র শীতকালে পাওয়া যায় । আলু এবং সবুজ পেঁয়াজ ভুজিয়া খুব সুস্বাদু ।

সবুজ রসুন: সবুজ রসুনে ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন পাওয়া যায় এবং অ্যালিসিন নামক একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টও পাওয়া যায় ৷ যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । সবুজ রসুন চাটনি, স্যালাড, আচার এবং সবজি তৈরিতে ব্যবহৃত হয় ।

বাঁধাকপি: কম ক্যালোরিযুক্ত এই সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন সি, ভিটামিন কে এবং ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে । এটি পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে, হার্টের স্বাস্থ্যের যত্ন নেয় এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে ।

ফুলকপি: কার্টেনয়েড, ভিটামিন, ফাইবার, দ্রবণীয় চিনি, ফোলেট এবং পটাসিয়াম পাওয়া যায় এতে ।

বিট: এটি নাইট্রেটের একটি ভালো উৎস ৷ যা রক্ত ​​প্রবাহকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে । এছাড়াও এটি ফোলেট, ম্যাঙ্গানিজ, ফাইবার, পটাসিয়াম, আয়রন এবং ভিটামিন সি এর একটি চমৎকার উৎস । এটি স্যালাড হিসাবে খান বা স্যুপে ব্যবহার করুন ।

গাজর: ভিটামিন এ সমৃদ্ধ গাজর চোখ ও ত্বকের জন্য খুবই উপকারী । এটি একটি ভালো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ৷ যার কারণে এটি অ্যান্টি-এজিং হিসাবে কাজ করে । এছাড়া এতে ভিটামিন কে, পটাশিয়াম ও ফাইবার পাওয়া যায় । স্যালাড, পোলাও, হালুয়ার মতো খাবার তৈরি করা হয় গাজর থেকে ।

শালগম: এটি একটি সুপারফুড । এটি হাড়ের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয় । এটি ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন কে সমৃদ্ধ ৷ যা হাড়ের মজবুত বজায় রাখে । এটি রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণ করে । এটি থেকে শাকসবজি তৈরি করা হয় এবং এটি স্যালাড ও আচারেও ব্যবহৃত হয় ।

