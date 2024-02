'আর্লি টু রাইজ', ভোরে ঘুম থেকে ওঠার একাধিক উপকারিতা

হায়দরাবাদ: বর্তমান সময়ে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকা, সিনেমা দেখা, পার্টি করা এবং ফোনের সঙ্গে চিপকে থাকার প্রবণতা বেড়েছে ৷ যার কারণে বেশিরভাগ মানুষ দেরি পর্যন্ত ঘুমাতে চান । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, আমাদের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো উচিত এবং সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা উচিত কারণ এটি সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । জেনে নিন, ভোরে ঘুম থেকে ওঠার উপকারিতাগুলি কী কী ।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার উপকারিতা (Benefits of waking up in the morning)

1) মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো: সকালে ঘুম থেকে ওঠার জন্য যতই পরিশ্রম করা হোক না কেন, এটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । সকালে শান্ত সময় ধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধির জন্য ভালো ৷ এটি শুধুমাত্র উত্তেজনা দূর করে না, এটি আপনার মেজাজও উন্নত করতে পারে ।

2) ব্যায়ামের জন্য সময় পাবেন: প্রায়শই, দেরি করে ঘুম থেকে ওঠার কারণে, আমরা তাৎক্ষণিকভাবে অফিস বা অন্য কোনও কাজে দৌড়াতে শুরু করি, তবে সকালে ঘুম থেকে ওঠার কারণে, আমরা জগিং, হাঁটা এবং দৌড়ানোর মতো সকালের ব্যায়ামের জন্য সময় পাই, যা সামগ্রিক শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ।

3) ঘুমের মান ভালো হবে: রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমানো এবং সকালে ঘুম থেকে ওঠার মাধ্যমে, আপনার ঘুম এবং জেগে ওঠার চক্র নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করে যার ফলে ঘুমের গুণমান দ্রুত উন্নত হতে শুরু করে । আপনি যদি নিয়মিত এই রুটিনটি অনুসরণ করেন তবে আপনি দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি বোধ করতে শুরু করবেন ।

4) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে: আপনি যখন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন, সকালের সূর্যের আলো আপনার শরীরে পড়ে ৷ এই প্রাকৃতিক আলো আপনার অভ্যন্তরীণ ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করে যার ফলে ভিটামিন ডি-এর উৎপাদন বাড়তে থাকে । এই কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যা ভাইরাল রোগের ঝুঁকি কমায় ।

5) সময় ব্যবস্থাপনা আরও ভালো হবে: আপনি যদি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠেন, আপনি সকালে দিনের জন্য পরিকল্পনা শুরু করেন এবং সকালেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন । এটি করার মাধ্যমে আপনার সময় আরও ভালোভাবে পরিচালিত হয় ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)