উরু মজবুত করা ছাড়াও সুমো স্কোয়াটের আছে আরও অনেক উপকার, পড়ুন বিস্তারিত

হায়দরাবাদ: সুমো স্কোয়াট হল পা মজবুত করার জন্য, উরুর উপর চর্বি কমাতে এবং শরীরের নীচের অংশের সেরা আকৃতিতে পাওয়ার অন্যতম সেরা ব্যায়াম । আপনি যদি এটি সঠিকভাবে এবং নিয়মিত করেন তবে কয়েক দিনের মধ্যে ফলাফল দেখা যাবে ।

আমাদের শরীরের পুরো ওজন পায়ের উপর নির্ভর করে ৷ তাই তাদের শক্ত রাখা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । দ্বিতীয়ত যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় বসে কাজ করেন তাদের জন্য শরীরের নীচের অংশকে সক্রিয় ও ফিট রাখা জরুরি । সুমো স্কোয়াট ব্যথা ইত্যাদি দূর করতেও উপকারী (Sumo squat is also useful in relieving pain)। জেনে নিন, এটি করার উপায় এবং সতর্কতা ।

জেনে নিন, যে সুমো স্কোয়াটগুলি শুধুমাত্র আপনার গ্লুটিয়াস, ভিতরের উরু, বাইরের উরু, হ্যামস্ট্রিং এবং বাছুরের পেশীগুলিতে ফোকাস করে না । বরং এটা আপনার পুরো শরীরের জন্য ভালো ৷

এভাবে সুমো স্কোয়াট করুন:

1) পায়ের মধ্যে কাঁধ-দৈর্ঘ্যের ব্যবধান রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ান । পায়ের আঙ্গুলগুলি প্রায় 45 ডিগ্রি কোণে হওয়া উচিত ।

2) এখন ধীরে ধীরে পা আরও খুলুন । হালকাভাবে বসার চেষ্টা করুন । বসতে অসুবিধা হলে দেয়ালের সাপোর্ট নিয়েও এই ব্যায়াম করতে পারেন । যদি হালকা ব্যথা হয়, এটি পরিচালনা করার চেষ্টা করুন ।

3) দুই থেকে তিন সেকেন্ডের জন্য এই অবস্থানে থাকুন ।

4) শ্বাস ছাড়ুন এবং ফিরে আসুন ।

5) দ্রুত ফলাফলের জন্য কমপক্ষে 15 থেকে 20 পুনরাবৃত্তি সহ 4-5 সেট সম্পূর্ণ করুন ।

সুমো স্কোয়াট করার সময় এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন (Keep these things in mind while doing sumo squats)

এই সময়, পিঠ সোজা রাখতে হবে ৷ তাই প্রয়োজনে আপনি দেওয়ালের সাপোর্ট নিতে পারেন ।

আপনি যখন অবস্থান ধরে থাকবেন, আরও স্ট্রেচিংয়ের জন্য হিলের উপর চাপ দিন ।

স্কোয়াট করার সময়, আপনার হাঁটু বাইরে থাকা উচিত এবং সামনে নয় ।

সঠিক ভারসাম্যের জন্য, আপনার হাত হাঁটু বা বুকে রাখুন ।

যতটা পারেন নিচু হয়ে বসুন । যদি উরুতে তীব্র ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেন তবে সেখানে থামুন এবং ধরে রাখুন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)