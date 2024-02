প্রকৃতিতে সময় কাটানো মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক হতে পারে, জেনে নিন অন্য উপকারিতা

হায়দরাবাদ: জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে । দুশ্চিন্তা, বিষণ্ণতা, মানসিক চাপের মতো সমস্যাগুলি বেশ সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে । অতএব আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ । প্রকৃতিতে সময় কাটানো উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে খুব সহায়ক হবে ।

প্রকৃতির বাইরে সময় কাটানো মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প ৷ যার কারণে চাপ এবং উদ্বেগের মতো সমস্যাগুলি হ্রাস করা যায় । অতএব আপনার দিন থেকে কিছু সময় বের করুন এবং এমন জায়গায় সময় কাটান যেখানে কাছাকাছি সবুজ আছে । শহরাঞ্চলে পার্ক ছাড়া অন্য কোথাও প্রায়ই কম সবুজ দেখা যায় । অতএব আপনি যদি চান গাছপালা দিয়ে আপনার বাড়ির যে কোনও অংশ যেমন বারান্দার মতো সাজাতে পারেন । এতে আপনার ঘর সুন্দর দেখাবে এবং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে । জেনে নিন, কীভাবে প্রকৃতিতে সময় কাটানো আপনার জন্য উপকারী হতে পারে (Spending time in nature can be beneficial for you)।

প্রকৃতিতে সময় কাটানোর সুবিধা:

ভাল ব্রিজিং: গাছ ও গাছপালা অক্সিজেন নির্গত করে বাতাসে দূষণ কমাতে সাহায্য করে । এই কারণে আপনি পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ বাতাস পান ৷ যা আপনার ফুসফুসের জন্য উপকারী এবং আপনি ভালোভাবে শ্বাস নিতে সক্ষম হন ।

বিষণ্নতার লক্ষণ থেকে মুক্তি: বাইরে রোদে কিছু সময় কাটানো হতাশা এবং ঋতুগত অনুভূতিজনিত ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে পারে। সূর্যের আলো ভিটামিন ডি সরবরাহ করে ৷ যা মেজাজ উন্নত করতে এবং বিষণ্নতার লক্ষণগুলি কমাতে সাহায্য করে ।

চাপ কমায়: প্রকৃতিতে সময় কাটালে আপনার মন আরাম হয় । আপনি যদি কখনও লক্ষ্য করেন, একটি সবুজ জায়গায় সময় কাটাতে আপনি আরও ভালো অনুভব করতে পারেন । এর কারণ প্রকৃতিতে সময় কাটানোর ফলে আপনার স্নায়ুতন্ত্রের উপর প্রশান্তিদায়ক প্রভাব পড়ে এবং সুখী হরমোন নিঃসৃত হয় । এই কারণে মানসিক চাপ কমে যায় ।

সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়: হাঁটাহাঁটি করা বা বাইরে সময় কাটানো মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে । এটি সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে ৷ আপনাকে একত্রিত করার অনুভূতি দেয় । এতে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে ।

ভালো ঘুম: প্রকৃতিতে সময় কাটানো চাপ কমায় এবং মেজাজ উন্নত করে । এসব কারণে রাতে ভালো ঘুম হয় । তাই অনিদ্রা বা ঘন ঘন ঘুম থেকে ওঠার সমস্যা কমে যায় ।

কীভাবে বাড়িতে সবুজ স্থান তৈরি করবেন (How to create green space at home) ?

আপনি বাড়ির একটি অংশে, সাধারণত বারান্দায় বাগান করতে পারেন । এর মাধ্যমে আপনি কম জায়গায় বেশি গাছ লাগাতে পারবেন । মানি প্ল্যান্ট, গোলাপ, গাঁদা, হিবিস্কাসের মতো রঙিন ফুলের গাছও লাগানো যেতে পারে । এতে আপনার ব্যালকনিও সুন্দর দেখাবে ।

আপনি আপনার বাড়ির ভিতরে কিছু ইনডোর প্ল্যান্ট লাগাতে পারেন ৷ যেমন স্নেক প্ল্যান্ট, স্পাইডার প্ল্যান্ট, জেড প্ল্যান্ট ইত্যাদি । আপনার বাড়ির বাতাসকে বিশুদ্ধ করার পাশাপাশি এই গাছগুলি আপনার বাড়িকে সুন্দর করতেও সাহায্য করতে পারে ।

আপনি বাড়ির ছাদে বা বাইরে বাগান করতে পারেন । বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফুলবিহীন গাছ লাগিয়ে আপনি আপনার বাগানকে সুন্দর করে তুলতে পারেন ।

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)