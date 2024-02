ড্রাই ফ্রুট শীতের জন্য উপকারী, কী কী খাবেন জেনে নিন

হায়দরাবাদ: ঠান্ডা যেন কমছেই না । ঠান্ডার কারণে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । এই কারণে অনেক সময় আমাদের দৈনন্দিন কাজ করতে গিয়ে অনেক সমস্যায় পড়তে হয় । শরীর গরম রাখার জন্য আমরা সোয়েটার, জ্যাকেট ইত্যাদি পরিধান করি ৷ হিটার ব্যবহার করি, ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ রাখি। কিন্তু এসবের পাশাপাশি শরীরকে ভিতর থেকে গরম রাখাও খুবই জরুরি । শরীর গরম রাখতে অনেক খাবারের সাহায্য নিতে পারলেও কিছু ড্রাই ফ্রুট এক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করতে পারে । আপনার শরীর গরম রাখার পাশাপাশি ড্রাই ফ্রুট অন্যান্য অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা দিতে পারে । জেনে নিন, কোন কোন ড্রাই ফ্রুট গুলিকে আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ঠান্ডার প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন (You can protect yourself from the effects of cold by including it in your diet) ।

আখরোট: আখরোট ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ, যা শীতকালে প্রদাহ কমায় এবং হার্টের জন্য খুবই উপকারী । শীতে হার্টের স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নিতে সহায়ক হতে পারে আখরোট । এছাড়া স্বাস্থ্যকর চর্বি থাকায় এগুলো শরীরে শক্তি যোগায়, যার কারণে ক্লান্তি ও অলসতা কমে । এসব উপকারিতা ছাড়াও এটি মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতেও সহায়ক ।

কাজুবাদাম: বাদাম ভিটামিন ই এর একটি চমৎকার উৎস ৷ যা শীতকালে ত্বককে মসৃণ ও ময়েশ্চারাইজ রাখতে সাহায্য করে । এছাড়া এটি হার্টের জন্যও খুবই উপকারী ৷ কারণ এতে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায় । এতে ক্যালরির পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এটি অল্প পরিমাণে এটি খেলে দীর্ঘ সময়ের জন্য শক্তি যোগায় এবং দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধার্ত হয় না ৷ যা শীতকালে ওজন বৃদ্ধির সমস্যাকে কমিয়ে দেয় ।

খেঁজুর: শরীরকে উষ্ণ রাখতে সাহায্য করার পাশাপাশি খেজুর শক্তিও জোগায় ৷ যা শীতে অনুভূত ক্লান্তি ও অলসতা দূর করতে সাহায্য করে । এতে রয়েছে আয়রন, যা লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করতে এবং তাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে । এছাড়াও এতে ফাইবার পাওয়া যায়, যা সাধারণত শীতকালে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় ।

ডুমুর: ডুমুরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । এটি ঠান্ডাজনিত ঠান্ডা এবং ফ্লু প্রতিরোধে অনেক সাহায্য করে । এতে আয়রন পাওয়া যায় ৷ যা রক্তস্বল্পতার ঝুঁকি কমায় ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)