গ্রিন টির থেকে দ্রুত ওজন কমাবে গ্রিন কফি

হায়দরাবাদ: চা-কফি দেশে এমন জিনিস, যা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না । কিছু মানুষ চা এবং কফির জন্য এতটাই পাগল যে তারা এটি দিনে 3-4 বার খায় । স্বাদের দিক থেকে এটা ভালো, কিন্তু আজকাল মানুষ স্বাস্থ্যের দিক থেকেও চা বা কফি খাওয়া শুরু করেছে । আপনি হয়তো ওজন কমানোর জন্য গ্রিন টি পান করতে দেখেছেন ৷ কিন্তু আপনি কি গ্রিন কফির কথা শুনেছেন ? সম্প্রতি গ্রিন কফির প্রবণতাও শুরু হয়েছে । গ্রিন কফি স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই স্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হয় । এটি পান করলে ওজন কমানো সহজ হয় । জেনে নিন, গ্রিন কফি পানের অনেক উপকারিতা সম্পর্কে (About the many benefits of drinking green coffee) ৷

সবুজ কফি কী ?

গ্রিন কফি আসলে কফির বীজ ভাজা ছাড়াই তৈরি করা হয় । কফির বীজ ভাজা এবং পিষে সাধারণ কফি তৈরি করা হয় । একই সময়ে গ্রিন কফি ভাজা হয় না ৷ যার কারণে এতে উপস্থিত প্রয়োজনীয় পুষ্টি হ্রাস পায় না । জেনে নিন, গ্রিন কফি পানের উপকারিতা ৷

শরীর থেকে টক্সিন দূর করে: গ্রিন কফিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ৷ যা শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে ৷ যার ফলে ত্বক ও চুল সুস্থ থাকে ।

ওজন ভারসাম্য রাখে: কিছু গবেষণায় জানা গিয়েছে, গ্রিন কফি ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । গ্রিন কফির নির্যাস হজমশক্তি বাড়ায় এবং ওজন বৃদ্ধি রোধ করে ।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে: গ্রিন কফি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে । এতে উপস্থিত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ৷ যা টাইপ-2 ডায়াবেটিস রোগীদের উপকার করে ।

হার্টের জন্যও উপকারী: সবুজ কফিতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রদাহ কমায় এবং রক্তনালীগুলির কার্যকারিতা বজায় রাখে ৷ যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ।

বিপাক ত্বরান্বিত করে: সবুজ কফিতে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড পাওয়া যায় ৷ যা শরীরের বিপাক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক বলে মনে করা হয় । এটি পান করলে চর্বি পোড়াতে সাহায্য করে এবং শক্তির অভাব হয় না ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)