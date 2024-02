সুষম খাদ্যে প্রয়োজন কার্বোহাইড্রেটও, জেনে নিন ঘাটতিপূরণে কী খাবেন

হায়দরাবাদ: আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে কার্বোহাইড্রেট স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয় । এগুলি ডায়াবেটিস, স্থূলতা এবং অনেক চিকিৎসা অবস্থার কারণ হতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে জেনে নিন, যে সুষম খাদ্যের জন্য কার্বোহাইড্রেট গ্রহণও প্রয়োজন । কার্বোহাইড্রেট সেবন শরীরে শক্তি জোগায়। এছাড়াও এটি আপনার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। জেনে নিন, এমনই খাবারের কথা যা খেলে আপনি অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা পেতে পারেন (Eating which you can get many health benefits)।

ওটস: এটি একটি স্বাস্থ্যকর গোটা শস্য হিসেবে গণ্য করা হয় ৷ যা শরীরে ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ঘাটতি পূরণ করে ৃ। এছাড়াও এটি শরীরে ভালো পরিমাণে ফাইবার এবং প্রোটিন সরবরাহ করে। এগুলি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা এবং কোলেস্টেরল দুইই নিয়ন্ত্রণে থাকে ।

মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলুতেও কার্বোহাইড্রেট থাকে। এটিও ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ভালো উৎস। এটি আপনাকে ফ্রি-র‌্যাডিক্যাল ক্ষতি থেকেও রক্ষা করে। এছাড়াও এটি অনেক রোগের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কার্যকর খাদ্যের মধ্যে গণনা করা হয়।

কলা: এছাড়াও কলায় কার্বোহাইড্রেট এবং পটাশিয়াম পাওয়া যায়। শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে খনিজ সরবরাহ করার জন্য এটি একটি ভালো বিকল্প। বিশেষ বিষয় হল এতে কার্বোহাইড্রেট থাকা সত্ত্বেও এটি আপনার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে । এছাড়া এটি আপনার পরিপাকতন্ত্রকেও শক্তিশালী করে ।

ছোলা: ছোলা, উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনের একটি ভালো উৎস হিসাবে বিবেচিত ৷ কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ । এগুলি খেলে আপনার পরিপাকতন্ত্রের উন্নতি ঘটে । কিছু গবেষণা এমনকি দাবি করে যে এটি খাওয়া আপনাকে ক্যানসার থেকেও রক্ষা করে ।

কুইনোয়া: এগুলি পুষ্টিকর বীজ ৷ যা খেলে আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকার পাওয়া যায় । এটিতে 70 শতাংশ কার্বোহাইড্রেট রয়েছে ৷ তবুও এটি প্রোটিন এবং ফাইবারের একটি ভালো উৎস । শস্য হিসাবে এটি খাওয়া হার্টের স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো বলে মনে করা হয় ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)