শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয়, ডিজিটাল ডিটক্স কী জানেন ?

হায়দরাবাদ: ইন্টারনেট আজ আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে । অবস্থা এমন যে এক মুহূর্তের জন্যও দূরে থাকা অসম্ভব বলে মনে হয় । সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত মানুষ প্রায়শই তাদের মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকে । আপনি কি জানেন আপনার এই জীবনধারা আপনার স্বাস্থ্যের উপর কতটা খারাপ প্রভাব ফেলে ? এমন পরিস্থিতিতে একটি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে যা ডিজিটাল ডিটক্স । সর্বোপরি এটি কী এবং কীভাবে এটি অবলম্বন করা আপনার জন্য উপকারী হতে পারে ৷ জেনে নিন সেসব সম্পর্কে ।

ডিজিটাল ডিটক্স কী (What is digital detox)?

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফোন, ট্যাব বা অনুরূপ ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে দূরে থাকাকে ডিজিটাল ডিটক্স বলা হয় । যে কোনও কিছুর বাড়াবাড়ি যেমন ক্ষতিকর । একইভাবে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেটে সক্রিয় থাকাও একটি আসক্তির মতো যা আপনার স্বাস্থ্যের অনেক ক্ষতি করে । ডিজিটাল ডিটক্সে, একটি সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয় এবং সমস্ত সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম-সহ মোবাইল বা ল্যাপটপ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা হয় ।

কেন এটা আজকের প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে (Why it has become a necessity today) ?

বর্তমানে ইন্টারনেটে উপস্থিতি বৃদ্ধির অনেক অসুবিধা রয়েছে । প্রতি মুহূর্তে ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ব্যবহার করা মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে । এমন পরিস্থিতিতে কিছু সময়ের জন্য ফোন থেকে বিরতি নেওয়া খুবই উপকারী । জেনে নিন, এর উপকারিতা সম্পর্কে

সেলফ গ্রুমিং এর জন্য উপকারী (Useful for self grooming)

মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারে এতটাই মগ্ন যে তারা কেবল তাদের শারীরিক নয়, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকেও ছেড়ে দেয় । বেশিক্ষণ স্ক্রিনে থাকা চোখের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । এমতাবস্থায়, আপনি যদি ডিজিটাল ডিটক্সের সাহায্য নেন তাহলে আপনি নিজেকে আরও বেশি সময় দিতে পারবেন ৷ অর্থাৎ আপনার বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারবেন। এটি ব্যায়াম হোক বা আপনার প্রিয় শখ বা দক্ষতার উপর ফোকাস করা হোক ৷

মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ভালো: ভালো মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত ও গভীর ঘুম খুবই গুরুত্বপূর্ণ । মানুষকে প্রায়ই ডিজিটাল ডিভাইসে বেশি সময় ব্যয় করে ঘুমের সঙ্গে আপস করতে দেখা যায় । এমন পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমানোর জন্য রাতে ফোন, ল্যাপটপ বা টিভি থেকে দূরে থাকাই ভালো । এটি শুধুমাত্র আপনার শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্যই উপকারী নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ ।

শরীরে শক্তি জোগায়: আজকের প্রযুক্তির যুগে আমরা প্রায়ই এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে ভার্চুয়াল জীবনের সামনে আমরা আমাদের আসল সামাজিক জীবন ভুলে যাই । এমন পরিস্থিতিতে, আপনি যদি ডিজিটাল ডিটক্সের পথ অবলম্বন করেন তবে এটি আপনাকে কেবল আরও শক্তি দেবে না তবে অনলাইনে উপলব্ধতার একটি সীমা নির্ধারণ করে আপনি পরিবার এবং বন্ধুদেরও সময় দিতে পারেন ।

ফোকাস বাড়াতে সহায়ক: মোবাইল ফোন আসক্তি সবার জন্যই ক্ষতিকর ৷ সে শিশু হোক বা বড় । আপনি যদি এর জন্য ডিজিটাল ডিটক্স অনুসরণ করেন তবে আপনি স্ক্রিন টাইমিং সীমিত করতে পারেন । এর অনেক সুবিধা রয়েছে, যেমন- আপনি অন্যান্য কাজে আপনার ফোকাসকে শক্তিশালী করতে পারেন এবং আপনার দক্ষতাকেও তীক্ষ্ণ করতে পারেন । এছাড়া শিশুদের মোবাইল আসক্তি থেকে মুক্ত করার এটিও সবচেয়ে ভালো উপায় ।

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)