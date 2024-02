নখকে সুন্দর ও মজবুত রাখতে চান ? ডায়েটে রাখুন এইগুলি

হায়দরাবাদ: সুন্দর এবং মজবুত নখ আপনার ব্যক্তিত্বে সৌন্দর্য জোগায় । বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এর জন্য ব্যাপক ক্রেজ রয়েছে । মহিলারা প্রায়শই তাঁদের নখের যত্ন নেওয়ার জন্য ব্যয়বহুল ম্যানিকিউর অবলম্বন করে, তবে তার পরেও নখ বারবার ভেঙে যেতে দেখা যায় । এমন পরিস্থিতিতে, কোনও অনুষ্ঠান বা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হতে, অনেককে নেইল এক্সটেনশনের সাহায্য নিতে হয় । আসুন আপনাকে বলি, নখের সঠিক যত্নের জন্য শরীরের ভালো পুষ্টির প্রয়োজন । জেনে নিন, খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা কিছু জিনিস যা নখকে শুধু চকচকে করে না, তার শক্তিও বাড়ায় । আসুন তাদের সম্পর্কে জানি ।

ভিটামিন এ এবং সি: নখের বৃদ্ধির জন্য ভিটামিন এ এবং সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আপনি যদি এগুলিকে শক্তিশালী রাখতে চান, তবে আপনি এগুলি সমৃদ্ধ খাবারগুলিকে আপনার ডায়েটের অংশ করতে পারেন । সাইট্রাস ফল এবং সবুজ শাকসবজি আপনাকে এতে সাহায্য করতে পারে । এটি কোলাজেনের বিকাশকে বাড়িয়ে তোলে ৷ যা নখকে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যকর রাখে (which keeps the nails strong and healthy)।

ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার: ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেলে নখও ভালো হয় । এমন পরিস্থিতিতে দই আপনার জন্য সেরা বিকল্প । এতে উপস্থিত ল্যাকটিক অ্যাসিড আপনার নখের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং চারপাশের মরা চামড়া দূর করতেও সহায়ক ।

বায়োটিন সমৃদ্ধ খাবার: বায়োটিন একটি ভিটামিন যার অভাবে নখ বা চুল দুর্বল হয়ে পড়ে । এটি নতুন কোষ গঠন এবং প্রোটিন গঠনে সহায়ক । এমন পরিস্থিতিতে আপনার খাদ্যতালিকায় দুধ, ডিম বা মাছ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ।

লোহা: নখের কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে আয়রন বিশেষ ভূমিকা পালন করে । হলুদ এবং ভাঙা নখকে চকচকে ও মজবুত করতে আপনার খাদ্যতালিকায় আয়রন সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । এমন পরিস্থিতিতে বাদাম, ডিম বা সবুজ শাক খেতে পারেন ।

প্রোটিন গ্রহণ করুন: আপনি যদি সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর নখ চান তবে আপনার শরীরে প্রোটিনের অভাবের দিকেও নজর দেওয়া উচিত । এর ঘাটতির কারণে সহজেই নখ ভেঙে যায় । এমন পরিস্থিতিতে মনে রাখবেন আপনার ডায়েটে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । এর মধ্যে আপনি ডাল, মটরশুটি, মুরগির মাংস ইত্যাদি খেতে পারেন। এতে শরীরে নতুন কোষ তৈরি হবে এবং পুরনো কোষগুলিও শক্তিশালী হবে ।

