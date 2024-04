চৈত্র সংক্রন্তিতে নীলপুজো কেন করা হয়? জেনে নিন ব্রত পালনের নিয়ম - Neel Shashthi

হায়দরাবাদ: বাংলায় বারো মাসের তেরো পার্বন ৷ তারমধ্যে নীলষষ্ঠী অন্যতম একটি ব্রত ৷ চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন প্রতি বছর পালিত হয় নীল ষষ্ঠী । এইবছর পালিত হচ্ছে 12 এপ্রিল শুক্রবার ৷ এইদিন মা ষষ্ঠী ও শিবের ব্রত করা হয় ৷ সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করা বলে মনে করা হয় ৷ চরক পুজোর আগের দিন শিব মন্দিরে প্রতিবছর পালিত হয় (Celebrated on the day before Chaitra Sankranti) ৷

এই বছর পুজোর সময় 12 এপ্রিল 2024 বাংলা ক্যালেন্ডারে 29 চৈত্র 1430 শুক্রবার ৷ নীলষষ্ঠীর দিন সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যাবেলা শিবের মাথায় জল ঢালতে হয় । এরপর শিবের মাথায় বেলপাতা, ফুল ও একটি ফল ছুঁয়ে রাখতে হয় । নীল ষষ্ঠীর এই ব্রত পালনের জন্য মহিলারা এই দিন শিবমন্দিরে ভিড় জমান ৷ আবার অনেকে বাড়িতেই শিবের পুজো করে এই ব্রত পালন করেন ৷ সন্ধ্যের পুজোর শেষে জল খেয়ে উপোস ভঙ্গ করেন ৷ এই উপোস ভাঙার পর সাবু, ফল খেয়ে থাকেন ৷ এছাড়াও কেও কেও ময়দার খাবারও খেয়ে থাকেন ৷

এই পুজোয় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পঞ্চামৃত ৷ এই পঞ্চামৃত হল দুধ, দই, ঘি, মধু ও চিনি । এছাড়াও গঙ্গা জল, আকন্দ ফুল, ধুতরা, নীল অপরাজিতা ও কাঁচা আম দিয়ে মহাদেবের পুজো করা হয় ।

মহাদেবের পুজোয় বেশি উপকরণের প্রয়োজন না পড়লেও মনের ভক্তি ও সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন একান্ত প্রয়োজন । আজ সারাদিন উপবাস থেকে মহাদেবের পুজো সারুন ও শিবের মাথায় জল ঢালা হয় ৷ এছাড়াও ডাবের জল, কাঁচা দুধ বা গঙ্গাজল দিয়ে শিবলিঙ্গ স্নান করানো হয় ৷

