দাঁতের হলুদ ভাব দূর করতে চান ? মেনে চলতে পারেন এই টিপসগুলি

দাঁত আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ৷ দাঁত মুখের সৌন্দর্য বাড়াতে সাহায্য় করে ৷ হাসির সৌন্দর্য্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয় ঝকঝকে সাদা দাঁত ৷ হলুদ দাঁত যেমন সেই সৌন্দর্য্য নষ্ট করে তেমনই নিজেদের ও অস্বস্থি হয় ৷ কারণ দাঁতে হলুদ ভাব দাঁতের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে ৷ তবে কিছু ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করেও দাঁতের হলুদভাব কমানো যায় ৷ জেনে নিন কী কী করবেন (method to get rid of yellow teeth)?

নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করা: দাঁতের হলুদ ভাব দূর করতে সকাল রাত ভালোভাবে পরিষ্কার করা ৷ কারণ যদি এটি না করা হয় তাহলে দাঁতে জীবানু ও যে খাবার লেগে থাকে যা, দাঁতের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে ৷ আপনি চাইলে মাউথওয়াশও ব্যবহার করতে পারেন ৷

লেবুর রস ব্যবহার: দাঁতের যত্নে লেবুর রসের ব্যবহার জুড়ি মেলা ভার ৷ লেবুর রসে অল্প পরিমাণ নুন মিশিয়ে দাঁত মেজে পরিষ্কার করতে পারেন ৷ এতে দাঁতের হলুদ ভাব চলে যায় ৷ এছাড়াও লেবুর খোসাও উপকারি দাঁতের হলুদভাব কমাতে ৷

ধূমপান কমানো প্রয়োজন: ধূমপান হল হলুদ দাঁতের অন্যতম প্রধান কারণ । আপনি যদি আপনার দাঁত পরিষ্কার ও চকচকে রাখতে চান, তাহলে ধূমপান বন্ধ করা প্রয়োজন ৷ এতে দাঁতের ক্ষয় হয় ও দাঁতের রং কালো ও হলুদ হয়ে যায় ৷

দাঁতে ফ্লস করা প্রয়োজন: আপনি যদি দাঁত পরিষ্কার রাখতে চান তাহলে সবসময় আপনার দাঁত ফ্লস করুন ৷ কারণ অনেক সময় খাবার খাওয়ার পর দাঁতের মাঝে খাবারের কণা থেকে যায় । দীর্ঘদিন আটকে থাকা খাবারের কণাও দাঁতের ক্ষয় করতে পারে। এতে মাড়িরও ক্ষতি হয় ৷ ফলে দাঁতে ফ্লস করা প্রয়োজন ৷

আ্যাপেল সিডার ভিনিগার: দাঁতের হলুদ ভাব দূর করতে আ্যাপেল সিডার ভিনিগার কার্যকরী ৷ এছাড়াও মুখের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে ৷ ফলে সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার এটি দিয়ে মুখ ধুতে পারেন ৷

গ্রিন টি: এতে প্রচুর ফ্লুরাইড থাকে । গ্রিন টি অ্যান্টি-অ্যাসিডিক হওয়ার কারণে দাঁতে হলুদ রং হতে বাধা পায় ৷ তবে বছরে একবার করে দাঁতের চেক-আপ করানো প্রয়োজন ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)