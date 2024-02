চোখের নীচে কালো দাগ! মেনে চলতে পারেন এই ঘরোয়া উপায়গুলি

হায়দরাবাদ: আজকালকার ব্যস্ত জীবনে মানুষ স্বাস্থ্য বা ত্বকের প্রতি যত্ন নেওয়া হয়ে ওঠে না ৷ কাজের চাপ বা অন্যকিছুতে সময় নিয়ে মানুষ এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে ঘুমের জন্য সঠিক সময় পায় না ৷ ফলে চোখের তলায় ডার্ক সার্কল পড়ে ৷ তবে এগুলি অপসারণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে ৷ যার জন্য অনেকে দামি দামি ক্রিম ব্যবহার করে থাকেন ৷ তবে কোনকিছুই কার্যকরী হয় না ৷ তবে কিছু ঘরোয়া উপায়ে এই চোখের নীচের কালো দাগ দূর করতে পারবেন (Can remove dark spots under the eyes) ৷

শশা: আমরা সবাই জানি শশা স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বকের জন্য ভীষণ ভাবে উপকারী ৷ যা চোখের তলায় কলো দাগ দূর করতে সাহায্য় করে ৷ তাই আপনি সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন গোল করে কেটে চোখে দিতে পারেন ৷ ফলে এটি কালো দাগ দাগ করে ৷

অ্যালোভেরা জেল: ত্বকের যত্নে অ্যালোভেরা জেল জুরি মেলা ভার ৷ ত্বকে অ্যালোভেরা জেল ও 2 থেকে 3 ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে চোখের চারপাশে লাগান । এটি কয়েক দিনের মধ্যে ডার্ক সার্কেল দূর করতে সাহায্য করবে ৷ এটি সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন করতে পারেন ৷

কাঁচা দুধ: ডার্ক সার্কেল দূর করতে কাঁচা দুধ এক কার্যকরী উপায় ৷ প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে কাঁচা দুধ লাগিয়ে শুলে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করবেন ৷

আলুর রস: আলুর রস শুধু ত্বক উজ্জ্বল করতেই নয় কালো দাগ নিরাময় করতেও সাহায্য় করে ৷ এছাড়াও এটি চোখের নীচে কালো দাগের জন্য বিশেষভাবে কার্যকরী ৷ একটি তুলোর বলের সাহায্যে এই আলুর রস চোখে লাগালে কালো দাগ দূর করতে সাহায্য় করবে ৷

টমেটো রস: চোখের টোনার হিসেবে টমেটো এক্সফোলিয়েটিং হিসাবে কাজ করে ৷ লেবুর রস ও টমেটোর রস একসঙ্গে মিশিয়ে চোখের নীচের কালো অংশে লাগিয়ে রাখুন ৷ ফলে এটি কালো দাগ দূর করতে সাহায্য় করে ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)