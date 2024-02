দূষণ রোধ করতে ডায়েটে কী কী রাখতে পারেন, জেনে নিন

হায়দরাবাদ: শিল্প, জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামের লাগাতার দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে ৷ বায়ুদূষণের ফলে অনেক শারীরিক রোগের সমস্যার সৃষ্টি হয় ৷ দূষণ আটকাতে সবচেয়ে ভালো উপায় হল বাইরে না-বেরোনো ৷ তবে কাজের জন্য বাইরে তো বেরোতেই হবে ৷ এমন পরিস্থিতিতে আপনি যদি বিষাক্ত বাতাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চান, তাহলে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী দূষণবিরোধী খাবার খেতে পারেন। কারণ সঠিক ডায়েট দূষণ রোধের কার্যকরী উপায় ৷ জেনে নিন দূষণ রোধে কী কী খাবার খেতে পারেন (What can you eat to prevent pollution)?

বেরি জাতীয় খাদ্য: দূষণ এড়াতে আপনার খাদ্যতালিকায় ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি এবং রাস্পবেরি অন্তর্ভুক্ত করুন । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা ক্ষতিকারক মুক্ত ব়্যডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য় করে ৷

সবুজ শাকসবজি: পালং শাক, মেথি শাক ও বিভিন্ন সবজি প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে ৷ যা শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে । ফলে দূষণের ফলে সৃষ্ট রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ৷

বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ: স্যামন ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ ৷ ফলে এটি সপ্তাহে একদিন পাতে রাখতে পারেন ৷ যা দূষণের রোগ থেকে রক্ষা করতে পারে ৷

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার: কমলালেবু, আপেল, তরমুজ, পেয়ারা, কিউই ভিটামিন সি-এর চমৎকার উৎস ৷ যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ৷ যা বায়ুদূষণের প্রভাব কমাতে সাহায্য় করে ৷

আদা: আদা ভেষজ উপাদান হিসাবে কাজ করে ৷ দূষণের হাত থেকে বাঁচতে আদা খেতে পারেন ৷ এটি শ্বাসনালীর জ্বালা ও ফুসফুসের সংক্রমণ রক্ষা করতে পারে ৷

রসুন: অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্যের কারণে রসুন রাখুন খাদ্যতালিকায়।

গ্রিন টি: গ্রিন টি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এবং টক্সিন বের করে দিতে সাহায্য করতে পারে । ফলে আমাদের দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য় করে ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)