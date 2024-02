শীতের মরশুমে ডিমের এই রেসিপিগুলো পছন্দ করবে সকলেই, বানিয়ে ফেলুন ঝটপট

হায়দরাবাদ: স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টের অংশ হিসেবে ডিমের কদর রয়েছে সারা বিশ্বে। এই কারণেই অনেকেই প্রাতঃরাশে ডিম দিয়ে শুরু করেন । এটি প্রোটিনের সেরা উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। বিশেষ করে শীতকালে ডিম খেলে শরীরে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, যা সর্দি-কাশি থেকেও রক্ষা করে (It also protects against colds and coughs)।

অনেক পুষ্টিগুণে ভরপুর ডিম হাড়কে মজবুত রাখে ৷ ভিটামিন B 12-এর ঘাটতি পূরণ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও শক্তিশালী করে । বেশিরভাগ মানুষ ডিম শুধুমাত্র অমলেট বা সেদ্ধ আকারে খেয়ে থাকেন, কিন্তু জেনে নিন, আপনাদের খাবারে ডিমকে বিভিন্ন উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করার কিছু রেসিপি ৷ তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক ডিমের কিছু চমৎকার রেসিপি ৷

ডিমের তরকারি: রবিবারে প্রতিটি বাড়িতে তৈরি করা একটি প্রিয় রেসিপি হল ডিমের তরকারি । এটি তৈরি করতে প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন । এবার টমেটো পিউরি তৈরি করুন । তারপর প্যানে তেল, পেঁয়াজ, টমেটো পিউরি এবং মশলা দিন । এটি শীতকালে খুব সুস্বাদু এবং আরামদায়ক ।

মশলা ডিম ভুর্জি: ডিমের ভুর্জি ব্রেকফাস্টে বা দুপুরের খাবারে তৈরি করা যেতে পারে । মশলা ডিম ভুর্জির জন্য পেঁয়াজ ভাজা হয় এবং ডিম ভেঙে দেওয়া হয় । এতে কাঁচালঙ্কা ও মশলা যোগ করে রান্না করা হয় । এর সঙ্গে রুটি বা পরোটা খেতে পারেন ।

ডিম বিরিয়ানি: প্রতিটি বাড়িতেই বিরিয়ানি খুব সুন্দর করে খাওয়া হয় । সবাই এটা খুব পছন্দ করেন ৷ বাসমতি চাল এবং মশলা দিয়ে রান্না করা বিরিয়ানিতে সেদ্ধ ডিম যোগ করুন । এর স্বাদ বহুগুণ বেড়ে যাবে ।

ডিমের কোরমা: ডিমের কোরমা একটি ক্রিমি খাবার । কাজুবাদাম এবং দই গ্রেভিতে মশলা দিয়ে সিদ্ধ ডিম যোগ করুন এবং একটি দুর্দান্ত খাবার তৈরি করুন । রুটি বা ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ।

ডিমের রোল: এগ রোল শিশু থেকে বড় সবাই পছন্দ করবে । এটিকে আরও স্বাস্থ্যকর করতে, আপনি এতে শাকসবজিও যোগ করতে পারেন । এটি তৈরি করতে, ডিমের অমলেট তৈরি করুন ৷ একটি রোটি রোল করুন, এতে চাটনি দিন, অমলেট এবং সবজি যোগ করুন এবং এটি রোল করুন । সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর ডিম রোল প্রস্তুত ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)