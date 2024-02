নিয়মিত এনার্জি ড্রিংকস পান করছেন! আজই সাবধান হোন

হায়দরাবাদ: তাৎক্ষণিক শক্তির জন্য এনার্জি ড্রিংকস পান করছেন ? সতর্ক হোন এখনই ৷ একটি বড় মাপের নরওয়েজিয়ান সমীক্ষা সতর্ক করে যে এইগুলি কলেজ ছাত্রদের মধ্যে ঘুমের গুণমান এবং অনিদ্রার দিকে পরিচালিত করে। গবেষকরা জানাচ্ছেন, আপনি যত ঘন ঘন এগুলি পান করেন, আপনার রাতের ঘুম তত বেশি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটি লক্ষণীয় যে আপনি মাসে এক থেকে তিন বার পান করলেও অনিদ্রার ঝুঁকি বাড়ে (Even drinking 1-3 times a month increases the risk of insomnia) ৷

এনার্জি ড্রিংকসে ক্যাফেইন, চিনি, ভিটামিন এবং মিনারেল থাকে । গড়ে প্রতি লিটারে 150 মিলিগ্রাম ক্যাফেইন যোগ করা হয় । শারীরিক ও মানসিক শক্তি জোগায় বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় বলে ছাত্র ও যুবকরা এগুলির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয় । কিন্তু ক্যাফেইন ঘুম আনতে পারে । যদিও কিছু গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এনার্জি ড্রিংক ঘুমের ভাব কমায় ৷ কিন্তু এর প্রভাব কতটা তা অনেকেরই অজানা । এটি পরীক্ষা করার জন্য 18-35 বছর বয়সি 53,266 জনের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল ।

আপনি কত ঘন ঘন এনার্জি ড্রিংক পান করেন ? কত ভালো ঘুমাচ্ছেন ? এই বিষয়গুলির উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল । দেখা গিয়েছে, যারা এসব পানীয় গ্রহণ করতেন না, তারা পানীয়গুলি পান করে গড়ে প্রায় 30 মিনিট কম ঘুমাচ্ছেন। সমীক্ষায় প্রকাশ, এনার্জি ড্রিংক গ্রহণের ফলে ঘুম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। পরিস্থিতি এভাবে চলতে থাকলে ধীরে-ধীরে অনিদ্রা বাড়ে । উল্লেখ্য, সপ্তাহে অন্তত তিন রাত ঘুমোতে না-পারা, ঘুমিয়ে পড়ার পর তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা এবং দিনের বেলায় ক্লান্তি বোধ করাকে অনিদ্রা হিসেবে গণ্য করা হয় ।

আরও পড়ুন: