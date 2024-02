কৃমির সমস্যায় ভুগছেন? খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন এইগুলি

হায়দরাবাদ: কৃমির কারণে সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন খাওয়া-দাওয়ার উপর ৷ বিশেষজ্ঞরা বলেন, শুধুমাত্র খাওয়া-দাওয়া না পরিষ্কার-পরিছন্নতার দিকে নজর দেওয়া দরকার ৷ অনেক সময় ভীষণ কৃমি হলে বাড়ির বাচ্চাদের নিম পাতা বা কালমেঘ পাতা খাওয়ানো হয় ৷ এইসব পাতার রস ছাড়াও বিভিন্ন ঘরোয়া খাবার আছে যেগুলি কৃমি থেকে রক্ষা করবে ৷ জেনে নিন, কোন কোন খাবারগুলি থেকে কৃমি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় (Some foods can get rid of worms) ৷

রসুন: রসুন অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। বিশেষজ্ঞের মতে, এটি আপনাকে শরীরের পরজীবী, কৃমি এবং অস্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে । তাই কৃমি হলে রসুন খেতে পারেন ৷

আদা: আদা অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যে ভরপুর যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে আপনার স্বাস্থ্যকে উপকৃত করতে সাহায্য করে ৷ পরজীবী প্রতিক্রিয়ার কারণে যে কোনও ধরনের প্রদাহ নিরাময় করতে সাহায্য করে ।

হলুদ: বহু প্রাকৃতিক চিকিৎসায় হলুদ ব্যবহার হয়ে আসছে ৷ এটিতে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টি-সেপটিক এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আপনাকে বিভিন্ন উপায়ে উপকার করতে সাহায্য করে । বিশেষজ্ঞের মতে, এই কারণগুলি অন্ত্রের অস্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া থেকে মুক্তি পেতে এবং আপনার রক্তকে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে ।

পেঁপের বীজ: পেঁপের বীজ অন্ত্রে পরজীবী কৃমির বিরুদ্ধে খুব ভালো কাজ করে । এটি মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন ৷

মূলো: কৃমির জন্য মূলো খাওয়া ভীষণ ভালো ৷ প্রতিদিন সকালে খালি পেটে মূলো খেলে কৃমির জন্য ভালো ৷

নারকেল: কৃমি দূর করতে নারকেল বেশ কার্যকরী । প্রতিদিন সকালে এক টেবল-চামচ নারকেল কুচি খান । তিনঘণ্টা পর এক গ্লাস গরম দুধের সঙ্গে দুই টেবল-চামচ ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে খেতে পারেন । এতে কৃমি যেতে কার্যকরী হবে ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)