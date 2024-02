বিষণ্ণতার কারণে আপনার শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে পারে, কী বলছে গবেষণা?

হায়দরাবাদ: সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে । মানুষ তাদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত রোগের লক্ষণ ইত্যাদির যত্ন নেওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করেছে । তবে এই যাত্রা অনেক দীর্ঘ । এই সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক গবেষণাও পরিচালিত হয় । সম্প্রতি অনেক গবেষণায় শরীরের তাপমাত্রা এবং বিষণ্নতার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে (Health Tips)।

এই গবেষণা কী ?

অনেক গবেষণা করা হয়েছে ৷ স্ব-মূল্যায়ন এবং ডিভাইসের সাহায্যে এই ব্যক্তিদের শরীরের তাপমাত্রা এবং বিষণ্নতার লক্ষণগুলি প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল । অনেক গবেষনায় দেখা গিয়েছে, যাদের মধ্যে বিষণ্নতার লক্ষণ ছিল, তাদের শরীরের তাপমাত্রাও অন্যদের তুলনায় বেশি ছিল । তবে কী কারণে এমনটা হয় তা এখনও জানা যায়নি ৷

বিষণ্নতা কী (What is depression)?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিষণ্নতা একটি সাধারণ মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাধি ৷ যা বিশ্বব্যাপী প্রায় 3.8 শতাংশ মানুষকে প্রভাবিত করে । এই পরিসংখ্যানটি ছোট মনে হলেও এটি এমন একটি মারাত্মক রোগ যে এর কারণে মানুষ আত্মহত্যার মতো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয় । অতএব এই রোগের লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ যাতে এটির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য একজন ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে ।

বিষণ্নতার লক্ষণগুলি কী কী (What are the symptoms of depression)?

হতাশার কারণে, এতে আক্রান্ত ব্যক্তির মনে প্রায়শই দুঃখ থাকে ৷ তারা খুব দুঃখিত এবং হতাশ বোধ করে, সব সময় ক্লান্ত বোধ, বিরক্তি, খাওয়া, পান এবং ঘুমের অভ্যাসের পরিবর্তন, দৈনন্দিন কাজকর্মে আগ্রহ হারান, নিজের ক্ষতি করার চিন্তা করা, আগ্রহ হারানো ইত্যাদি ৷

আপনি যদি নিজের মধ্যে বা আপনার আশেপাশের কারও মধ্যে এই লক্ষণগুলির মধ্যে এক বা একাধিক লক্ষ্য করেন তাহলে সর্বোত্তম বিকল্প হল একজন ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া । ওষুধ এবং থেরাপির সাহায্যে বিষণ্নতার লক্ষণগুলি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)