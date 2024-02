সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মোবাইল ফোনে স্ক্রোল করেন ? এই সমস্যার শিকার হতে পারেন

হায়দরাবাদ: আজকাল মানুষও বেশিরভাগ সময় মোবাইল ফোনে কাটায় । শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই মোবাইল ফোন ব্যবহার শুরু করেছে । স্কুল-কলেজের কাজ হোক বা অফিসের কাজ হোক বা নিজেকে বিনোদন দেওয়ার জন্য, প্রায়শই লোকেরা তাদের হাতে মোবাইল ফোন ধরতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, মানুষ মোবাইলের স্ক্রিনে স্ক্রল করেই তাদের দিন শুরু ও শেষ করে । তবে মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার আপনার স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর হতে পারে Can be very harmful to health।

আপনিও যদি সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হন যারা সকালে প্রথমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তাহলে জেনে নিন, এটি আপনার জন্য কতটা ক্ষতিকর হতে পারে । সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল ব্যবহারের কিছু অসুবিধা ৷

মাথাব্যথা: আপনি যদি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন তবে এটি আমাদের শরীরের উপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, যার মধ্যে মেটাবলিজম ধীরগতি এবং মাথাব্যথা বাড়তে পারে ।

চাপ বাড়ায়: আপনি যদি সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হন যারা সকালে প্রথমে তাদের মোবাইল ফোন চেক করেন ৷ তাহলে এটি আপনার মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে । সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের তথ্যের সংস্পর্শে আসা জরুরি এবং মানসিক চাপের সমস্যা তৈরি করতে পারে । সোশ্যাল মিডিয়া বা সংবাদ সম্পর্কে ক্রমাগত আপডেট চাপের অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে ৷ যা সারা দিন চাপ বাড়াতে পারে ।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা প্রভাবিত করে: ঘুম থেকে ওঠার পরপরই আপনার ফোন চেক করা আপনার জ্ঞানীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে । সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বেশি নোটিফিকেশনের সংস্পর্শে আসা আপনার সতর্কতাকে ব্যাহত করতে পারে, মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে ।

চোখের উপর চাপ পড়তে পারে: একটি উজ্জ্বল আলোকিত পর্দার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলে, বিশেষ করে সকালে, আপনার চোখের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে । এই কারণে, আপনি অস্বস্তি, মাথাব্যথা এবং ফোলা চোখ অনুভব করতে পারেন ৷ যা আপনার চোখের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে ।

বিপাক ধীর হয়ে যায়: স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সেল ফোন থেকে নির্গত বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্র (EMFs) আপনার বিপাককেও প্রভাবিত করতে পারে । এই EMFগুলি মাথাব্যথার কারণ হতে পারে এবং দিনের জন্য আপনার শক্তির মাত্রা ও বিপাককে প্রভাবিত করতে পারে ৷

আরও পড়ুন:

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)