77তম প্রয়াণ দিবসে গান্ধিজিকে স্মরণ মোদি-মমতা থেকে রাহুলের

নয়াদিল্লি, 30 জানুয়ারি: কেউ তাঁকে বাপু বলেন, আবার কেউ তাঁকে মাহাত্মা বলেন। তিনি সঠিক পথ অনুসরণ করে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন এবং এই যুদ্ধে ভারতীয়দের পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ৷ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন মহাত্মা গান্ধি ৷ আজ তাঁর 77তম মৃত্যুবার্ষিকী ৷ স্বাধীনতার কয়েক মাস পর 1948 সালের 30 জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধির মৃত্যু হয়। গান্ধিজির মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রাক্তন ও বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে থেকে বাংলার মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
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I pay homage to Pujya Bapu on his Punya Tithi. I also pay homage to all those who have been martyred for our nation. Their sacrifices inspire us to serve the people and fulfil their vision for our nation.— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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I pay homage to Pujya Bapu on his Punya Tithi. I also pay homage to all those who have been martyred for our nation. Their sacrifices inspire us to serve the people and fulfil their vision for our nation.— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2024
I pay homage to Pujya Bapu on his Punya Tithi. I also pay homage to all those who have been martyred for our nation. Their sacrifices inspire us to serve the people and fulfil their vision for our nation.— Narendra Modi (@narendramodi) January 30, 2024
গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অহিংস মতবাদ বা দর্শনের ওপর, যা ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি। মহাত্মা গান্ধি মৃত্যু দিবস অর্থাৎ 30 জানুয়ারি দিনটিকে মহাত্মা গান্ধিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করেন দেশবাসীরা। এই উপলক্ষে দিল্লির রাজঘাটে অবস্থিত গান্ধিজির সমাধিতে উপস্থিত হন ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী। স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধিজির অবদানকে স্মরণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সকলেই।
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“The enemy is fear. We think it’s hate but it is fear.”— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 30, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
~ Mahatma Gandhi
On #MartyrsDay, we pay our respects to Bapu — the moral compass of our nation.
We must pledge to fight against those who seek to destroy his ideals based on Sambhav and Sarvodaya.
Let us do everything… pic.twitter.com/7yNTIcVzV9
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“The enemy is fear. We think it’s hate but it is fear.”— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 30, 2024
~ Mahatma Gandhi
On #MartyrsDay, we pay our respects to Bapu — the moral compass of our nation.
We must pledge to fight against those who seek to destroy his ideals based on Sambhav and Sarvodaya.
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“The enemy is fear. We think it’s hate but it is fear.”— Mallikarjun Kharge (@kharge) January 30, 2024
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On #MartyrsDay, we pay our respects to Bapu — the moral compass of our nation.
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বাপু ও শহিদদের স্মরণে 2 মিনিটের নীরবতা পালন করা হয় এদিন। এছাড়াও 23 মার্চ দিনটিকেও শহিদ দিবস হিসেবেও পালন করা হয়। ওইদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সেই উপলক্ষে দু'দিন ভারতে শহিদ দিবস পালন হয় ৷
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January 30, 2024
- প্রধানমন্ত্রী এদিন গান্ধিজিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক্সে লেখেন, "আমি পূজ্য বাপুকে তাঁর পুণ্যতিথিতে শ্রদ্ধা জানাই। যাঁরা আমাদের জাতির জন্য শহিদ হয়েছেন আমি তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধা জানাই। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদেরকে জনগণের সেবা করতে এবং জাতির জন্য স্বপ্ন পূরণ করতে অনুপ্রাণিত করে।"
- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় বাপুর দু'টি ছবি দেন ৷ ও ছবির ওপরে লেখা, "সম্প্রীতি দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা ৷" কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি জাতির জনকের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়ে এক্সে এক ভিডিয়ো শেয়ার করেন ৷ ও তাতে লেখেন, "এই দিনেই বিদ্বেষ ও সহিংসতার আদর্শ তাঁদের শ্রদ্ধেয় বাপুকে দেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। আর আজ সেই একই চিন্তাধারা আমাদের কাছ থেকে তাঁদের নীতি ও আদর্শ কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু এই বিদ্বেষের ঝড়ে সত্য ও সম্প্রীতির শিখা যেন নেভে না। এটাই হবে গান্ধিজির প্রতি আমাদের সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি।"
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आज ही के दिन नफ़रत और हिंसा की विचारधारा ने देश से उनके पूज्य बापू को छीना था।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 30, 2024 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
और आज वही सोच उनके सिद्धांतों और आदर्शों को भी हमसे छीन लेना चाहती है।
पर नफ़रत की इस आंधी में, सत्य और सद्भाव की लौ को बुझने नहीं देना है।
यही गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।… pic.twitter.com/qt10USBauj
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आज ही के दिन नफ़रत और हिंसा की विचारधारा ने देश से उनके पूज्य बापू को छीना था।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 30, 2024
और आज वही सोच उनके सिद्धांतों और आदर्शों को भी हमसे छीन लेना चाहती है।
पर नफ़रत की इस आंधी में, सत्य और सद्भाव की लौ को बुझने नहीं देना है।
यही गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।… pic.twitter.com/qt10USBauj
आज ही के दिन नफ़रत और हिंसा की विचारधारा ने देश से उनके पूज्य बापू को छीना था।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 30, 2024
और आज वही सोच उनके सिद्धांतों और आदर्शों को भी हमसे छीन लेना चाहती है।
पर नफ़रत की इस आंधी में, सत्य और सद्भाव की लौ को बुझने नहीं देना है।
यही गांधी जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।… pic.twitter.com/qt10USBauj
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