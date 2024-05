মুম্বইয়ে বৃষ্টি-ধূলিঝড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 14, শোকপ্রকাশ মমতার - MUMBAI HOARDING COLLAPSE

ETV Bharat / bharat

মুম্বইয়ে বৃষ্টি-ধূলিঝড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 14, শোকপ্রকাশ মমতার - MUMBAI HOARDING COLLAPSE

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 14, 2024, 9:48 AM IST | Updated : May 14, 2024, 10:18 AM IST

বৃষ্টি-ধূলিঝড়ে ভেঙে পড়ল হোর্ডিং ( ফাইল ছবি )

মুম্বই বৃষ্টি-ধূলিঝড়ে বাড়ল মৃতের সংখ্যা (ইটিভি ভারত) মুম্বই, 14 মে: বাড়ল মহারাষ্ট্রের ঘাটকোপার এলাকার ধূলিঝড়ে মৃতের সংখ্যা ৷ প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল অন্ততপক্ষে 14 ৷ ঘটনায় আহত হয়ে স্থানীয় রাজাওয়ারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কমপক্ষে 44 জন ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ পাশাপাশি 31 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে ৷ সোমবার দুপুরে হঠাৎই ধূলিঝড় শুরু হয় বাণিজ্যনগরীতে ৷ বিজ্ঞাপনি হোর্ডিং ছিঁড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি দুর্ঘটনায় নিহতদের স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে জানান, "মুম্বইতে একটি বিশাল বিলবোর্ড দুর্ঘটনায় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও অনেকে আটকে পড়েছে এবং আহত হয়েছে জেনে দুঃখিত ৷" তিনি আরও উল্লেখ করেন, 100 ফুট লম্বা বিলবোর্ড পড়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ যা নাগরিক আধিকারিকদের মতে বেআইনি ছিল ৷ সোমবার ছিল মহারাষ্ট্রের 11টি আসন ভোট লোকসভা নির্বাচন ছিল ৷ নির্বাচনী আবহের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটায় সমস্যা পড়েন সাধারণ মানুষ জন ৷ এদিন দুপুরে হঠাৎই রাতের অন্ধকার নেমে আসে শহর জুড়ে ৷ শুরু হয় ধূলিঝড় ৷ ওয়াডালা ও ঘাটকোপার এলাকায় দু‘টি পথ দুর্ঘটনা ঘটে ৷ পেট্রোলপাম্পে হোর্ডিং ছিঁড়ে 14জনের মত্যু হয়েছে ৷ এদিন মুম্বইয়ের প্রবল বৃষ্টি ও ধূলিঝড়ের কারণে 15টিরও বেশি উড়ান বিভিন্ন বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ প্রায় এক ঘণ্টা বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ বিকেল 5.03-এ রানওয়ে ফের চালু করা হয় ৷ হঠাৎ বৃষ্টিপাত মুম্বই এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের গরম থেকে স্বস্তি এনে দিলেও, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । যে বিলবোর্ডটি ধসে পড়ে ৷ দুর্যোগের সময় ওই হোর্ডিং-এর নীচে অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ যার ফলেই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ৷ আরও পড়ুন: হোর্ডিং ভেঙে মৃত 8, অসময়ে আচমকা বৃষ্টি-ধূলিঝড়ে মুম্বইয়ে বন্ধ ট্রেন-বিমান দিল্লিতে ভয়াবহ ধুলোর ঝড়! মৃত 2-আহত 3; জারি বিশেষ সতর্কতা

মুম্বই বৃষ্টি-ধূলিঝড়ে বাড়ল মৃতের সংখ্যা (ইটিভি ভারত) মুম্বই, 14 মে: বাড়ল মহারাষ্ট্রের ঘাটকোপার এলাকার ধূলিঝড়ে মৃতের সংখ্যা ৷ প্রাণহানির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল অন্ততপক্ষে 14 ৷ ঘটনায় আহত হয়ে স্থানীয় রাজাওয়ারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কমপক্ষে 44 জন ৷ তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ পাশাপাশি 31 জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে ৷ সোমবার দুপুরে হঠাৎই ধূলিঝড় শুরু হয় বাণিজ্যনগরীতে ৷ বিজ্ঞাপনি হোর্ডিং ছিঁড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে ৷ এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শোক প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি দুর্ঘটনায় নিহতদের স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে জানান, "মুম্বইতে একটি বিশাল বিলবোর্ড দুর্ঘটনায় অনেক মানুষের মৃত্যু হয়েছে ৷ আরও অনেকে আটকে পড়েছে এবং আহত হয়েছে জেনে দুঃখিত ৷" তিনি আরও উল্লেখ করেন, 100 ফুট লম্বা বিলবোর্ড পড়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৷ যা নাগরিক আধিকারিকদের মতে বেআইনি ছিল ৷ সোমবার ছিল মহারাষ্ট্রের 11টি আসন ভোট লোকসভা নির্বাচন ছিল ৷ নির্বাচনী আবহের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটায় সমস্যা পড়েন সাধারণ মানুষ জন ৷ এদিন দুপুরে হঠাৎই রাতের অন্ধকার নেমে আসে শহর জুড়ে ৷ শুরু হয় ধূলিঝড় ৷ ওয়াডালা ও ঘাটকোপার এলাকায় দু‘টি পথ দুর্ঘটনা ঘটে ৷ পেট্রোলপাম্পে হোর্ডিং ছিঁড়ে 14জনের মত্যু হয়েছে ৷ এদিন মুম্বইয়ের প্রবল বৃষ্টি ও ধূলিঝড়ের কারণে 15টিরও বেশি উড়ান বিভিন্ন বিমানবন্দরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ প্রায় এক ঘণ্টা বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ বিকেল 5.03-এ রানওয়ে ফের চালু করা হয় ৷ হঠাৎ বৃষ্টিপাত মুম্বই এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের গরম থেকে স্বস্তি এনে দিলেও, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । যে বিলবোর্ডটি ধসে পড়ে ৷ দুর্যোগের সময় ওই হোর্ডিং-এর নীচে অনেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন ৷ যার ফলেই প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে ৷ আরও পড়ুন: হোর্ডিং ভেঙে মৃত 8, অসময়ে আচমকা বৃষ্টি-ধূলিঝড়ে মুম্বইয়ে বন্ধ ট্রেন-বিমান দিল্লিতে ভয়াবহ ধুলোর ঝড়! মৃত 2-আহত 3; জারি বিশেষ সতর্কতা

Last Updated : May 14, 2024, 10:18 AM IST