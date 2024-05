সাবধান! শুক্রে আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন, জেনে নিন রাশিতে গ্রহের অবস্থান - Horoscope in Bangla

ETV Bharat / bharat

সাবধান! শুক্রে আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন, জেনে নিন রাশিতে গ্রহের অবস্থান - Horoscope in Bangla

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 24, 2024, 5:30 AM IST | Updated : May 24, 2024, 10:20 AM IST

রাশিফল ( ফাইল ছবি )

মেষ: আপনি খুবই স্পর্শকাতর। আজ অনেকেই আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করবে। তবে মনে রাখবেন যে, অকারণে বিরক্ত হলে শুধু জটিলতাই তৈরি হবে। সমস্যার জট খোলার জন্য নির্জন স্থানে বসে একান্তে চিন্তা করুন। বৃষ: আপনার আশেপাশের লোকজন, আপনার বিবেচক এবং সহমর্মী দিকটি দেখতে পেয়ে বিস্মিত হবেন। প্রচুর সমস্যা আসতে পারে, কিন্তু আপনার ভালোবাসার মানুষের সাহায্য নিয়ে আপনি অসাধারণ পারদর্শিতার সঙ্গে সেসব সামলাবেন। ব্যক্তিগত সিদ্ধিলাভ আজ আপনার কাছে সবথেকে বেশি প্রাধান্য পাবে। প্রিয়জনের সঙ্গে বসে, আপনি জীবনের ভালো বিষয়গুলির স্মৃতিচারণ করবেন। সেই মুহূর্তটি উদযাপন করুন ৷ আপনার রোম্যান্সকে আরও শক্তিশালী করে তুলুন। আনন্দময় সময়ের সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই, দিনটি সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতি দেবে আসে। মিথুন: আজ আপনি সম্ভবত নিজের উন্নতির দিকে মনোযোগ দেবেন। স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের ব্যবসা থেকে বিশাল মুনাফা প্রত্যাশা করতে পারেন। আপনি হয়তো কাজের জায়গায় বেশি সময় কাটাবেন ৷ পরিবারকে কম সময় দেবেন। আপনাকে কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে। সবকিছু সহজ করে তোলার ক্ষেত্রে ভালোবাসার মানুষের খুব বেশি সাহায্য পাবেন না। মতপার্থক্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। অফিসে নানারকম কার্যকলাপ হবে ৷ আপনি সম্ভবত জটিল সমস্যার সমাধানে মগ্ন থাকবেন। কর্কট: আজ আপনার হয়তো এমন কিছু অভিজ্ঞতা হবে, যা জীবনকে সম্পূর্ণ পালটে দেবে। ছোট ঘটনা, কোনও দুঃখজনক ঘটনা, কোনও বিপর্যয় বা সহজ কোনও ভাবনা জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। যদিও আপনি এই পরিবর্তন খুব ভালোভাবে মেনে নিতে পারবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের উপর হয়তো জোরালো প্রভাব পড়বে। আপনি জীবনসঙ্গীকে যত বেশি সম্মান করবেন, তার পরিবর্তে ততই বেশি ভালোবাসা পাবেন। সাংসারিক কিছু কাজকর্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনি হয়তো আপনার প্রিয়তমের থেকে নতুন কিছু শেখার চেষ্টা করবেন। সিংহ: ঐকান্তিক প্রাণশক্তি আর অকপট মনোভাব দেখা যাবে সিংহ রাশির মানুষদের মধ্যে ৷ এটাই তাঁদের বিশেষত্ব। আপনার মধ্যেও এই বিশেষত্ব আছে ৷ তাই আজ যদি উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সেটা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় হতে পারে আবার কেরিয়ারেরও সাফল্যও হতে পারে। যাই হোক না কেন, আজ আপনার সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উন্নতি হতে চলেছে। কন্যা: দলপতি হিসাবে আপনি অত্যন্ত সফল ৷ আপনার দল পরিচালনার দক্ষতা আজ বিশেষ প্রশংসা পাবে। বহু অপেক্ষার পর আজ প্রোমোশন পেতে পারেন ৷ সেইসঙ্গে অতিরিক্ত অর্থকড়ি আসারও সম্ভাবনা থাকবে। এই সবই আপনি অর্জন করতে চলেছেন কাজ ও সংসার সামলানোর মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার মাধ্যমে। তুলা: ‘খাল কেটে কুমির আনা’ কথাটা জানেন তো? আজ আপনি ঠিক এটাই করতে চলেছেন, যদিও অনিচ্ছাকৃতভাবে। বিশেষ করে যদি উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন, নিজের দোষেই সমস্যায় পড়তে পারেন। আইনি বিবাদের সম্ভাবনাও থাকছে। বৃশ্চিক: আপনার চরিত্র আজ আপনার আত্মবিশ্বাসের কারণ হবে। এমন কাজ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করুন যার জন্য অনেক প্রচেষ্টার দরকার ৷ আপনি সফল হতে পারবেন। আপনার কর্মশক্তি ও প্রফুল্ল স্বভাব অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে যাবে ৷ সকলকে হতবাক করে দেবে। ধনু: আজ দিনটি দীপ্তিময় ও চঞ্চল। দিনটা সঙ্গী-সঙ্গিনীর সঙ্গে কাটিয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্য আনুন, তাদের সংসারের কাজে সাহায্যও করতে পারেন। রান্না করা, ঘর পরিষ্কার করার মত নিত্যদিনের কাজও আপনাদের দু’জনের মধ্যে সম্পর্কের এক দৃঢ় বন্ধন তৈরি করবে। মকর: আপনি যদি খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে স্বাস্থ্য ও খ্যাতি উভয়ই লাভ করবেন ৷ আবার ইঞ্জিনিয়ার হলে নতুন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করবেন। তবে, যা করবেন জেনে-বুঝে করবেন ৷ একটু ভুলের জন্য প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ৷ আর এতদিনে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে অনুতাপ করে কিছু ফেরানো সম্ভব নয়। আপনার সামাজিক অবস্থান আগের থেকে জোরালো হবে। কুম্ভ: টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ সব ধরনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনার পরিবার আপনার উপস্থিতি কামনা করবে। কাজের জায়গায়, পরিস্থিতি বেশ স্বচ্ছন্দ্য থাকবে। নতুন প্রকল্প হাতে পেতে পারেন। সব মিলিয়ে আজ দিনটি অত্যন্ত শুভ। মীন: আজ প্রতিদিনের কাজ থেকে দূরে থাকতে আপনি বিনোদন, আনন্দ ও বিশ্রামকে বেছে নেবেন। আজ নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গ মনে হবে। এর মধ্যেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনাকে মন দিতে হবে। পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ার কারণে আপনি ভালো বোধ করবেন।

