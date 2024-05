ETV Bharat / bharat

শনিবারে ভাগ্য উজ্বল কাদের? জেনে নিন রাশিফলে - Todays Horoscope in Bangla

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 11, 2024, 5:30 AM IST | Updated : May 11, 2024, 6:13 AM IST

শনিবারের রাশিফল ( ইটিভি ভারত )

মেষ: আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে বৌদ্ধিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা সুযোগ পাবেন ৷ ফলে দুর্দান্ত একটি সন্ধ্যা উপভোগ করতে পারেন। প্রেমের অনুমভূতি আরও ঘনীভূত হবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, আপনি কর্মের পরিবর্তে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরিতে আপনার মনোনিবেশ বজায় রাখতে পারেন ৷ যা আপনার পক্ষে ভালো হবে ৷ আপনি যদি তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কাজ করেন তবে আপনার ঊর্ধ্বতন ভালো কাজের ক্ষমতার আশ্বাস দিতে পারেন। আপনার মাথায় নতুন ধারণা এবং জ্ঞান পূর্ণ হতে পারে। আপনি সফলভাবে হাতে থাকা জটিল প্রকল্পগুলি কার্যকর করতে পারেন। বৃষ: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোম্যান্টিক নৈশভোজে যেতে পারেন। একটি অমূল্য উপহার পেয়ে আপনি আনন্দ পেতে পারেন। আর্থিক ভবিষ্যত নিয়ে বিভ্রান্ত হতে পারেন ৷ আপনার আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক নিয়ে জল্পনা শুরু করতে পারেন। আপনি কোনও সভায় আপনার ভাব প্রকাশ করতে পারেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি জটিল সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারে ৷ তবে সংবেদনশীল মতামত নতুন সুযোগগুলি অন্বেষণে সিনিয়রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। মিথুন: আপনার মজার কথায় প্রিয়জনকে আনন্দ পাবে ৷ আর্থিকভাবে আপনি তহবিল সম্পর্কে অনিশ্চিত হবেন। কীভাবে আয় বাড়ানো যায় তা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। অর্থ সাশ্রয় করা আজ অনেকটাই কঠিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, আপনার শক্তির মাত্রা শীর্ষে উঠবে ৷ আপনি ক্রমাগত উন্নতির জন্য কাজ করতে পারেন। আপনি আপনার দলের জন্য লক্ষ্য অর্জনের অনুপ্রেরণা হতে পারেন ৷ কর্কট: ভালোবাসার মানুষের থেকে আন্তরিক সমর্থন পেয়ে সহজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন । রোম্যান্টিক সম্পর্কের পথ প্রশস্ত হবে। আজ কর্কট রাশির ব্যক্তিদের আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হবে। কাজের জায়গায় পরিস্থিতি খুব সুখকর নাও হতে পারে। আপনি সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কোনও বড় প্রকল্প নিয়ে বেশি সময় নষ্ট না করাই ভালো ৷ সেই কাজে খুব একটা সাফল্য আসবে না ৷ আজ কাজ থেকে একটু বিরতি নিন ৷ আপনার হাস্যরসের অনুভূতি জাগিয়ে করুন। সিংহ: প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করবেন। এটি আপনার জীবনের সেরা পর্ব হতে পারে ৷ কারণ আপনি একে অপরের সঙ্গে একটি মন ভালো করে দেওয়া সন্ধ্যা কাটাতে পারেন। আর্থিকভাবে আপনি উপার্জনের নতুন সুযোগ আসতে পারে আজ । আপনার আগের পাওনা আদায় করতে পেরে ভালো লাগবে ৷ অফিসে, আপনি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন ৷ আপনাকে নতুন উদ্যোগ শুরুর জন্য অপেক্ষা করুন ৷ কন্যা: আপনার কথায় সঙ্গী মোহিত হবেন। কর্মক্ষেত্রে লাভজনক কাজের সুযোগ আপনাকে উৎসাহিত করতে পারে। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের জন্য আদর্শ সময়। ব্যবসা এবং অর্থের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পেতে নুতন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ৷ আপনার বিশ্লেষণাত্মক চেতনার সাহায্যে আপনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প দখল করতে পারেন। তুলা: প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত আবেগপূর্ণ হবে। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে বিদেশ পরিদর্শন করতে পারেন ৷ আর্থিক পরিস্থিতি উন্নতি করতে পরিশ্রম করতে হবে ৷ যে কোনও ক্ষেত্রে ভালো ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ৷ পেশাগতভাবে আপনার বৌদ্ধিক শক্তির পরীক্ষা করতে পারেন ৷ আপনি নতুন একটি সফটওয়্যার তৈরি করে সবাইকে চমক দিতে পারেন। বৃশ্চিক: ভালোবাসার মানুষকে দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে তাঁকে সমর্থন করুন ৷ আপনার উপার্জন আপনার সম্ভাবনার অনুপাতে নাও হতে পারে। তবে, আপনি দিনের শেষে অনেকটাই আশাবাদী। অফিসের ক্ষেত্রে, আপনার দিনটি মোটামুটি ভালোই কাটবে ৷ আপনি আজ একটু বেশি নেতিবাচক বোধ করবেন ৷ প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে আপনার কাজ ব্যহত হতে পারে। যদিও, সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করলে আপনি এই বাধাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। ধনু: সমস্যার সৃষ্টি হলে প্রণয়ী আপনাকে ভরসা দেবে, সমর্থন করবে। নমনীয় স্বভাবের কারণে আপনি সম্পর্কের সুখের মূল চাবিকাঠিটি ধরে রাখতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রেও নজর দেওয়া প্রয়োজন ৷ প্রিয়জনকে সুখী করার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ৷ যদিও, আজ একটি শক্তিশালী আর্থিক স্থিতি প্রদর্শন করতে হবে ৷ অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে আপনার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ৷ মকর: সব মিলিয়ে আজকে আপনার দিনটি খুব ভালো কাটবে না। যদিও তা আপনার প্রতিকূলে যাবে না বা এতে নেতিবাচক কিছু নেই। গ্রহের স্থান পরিবর্তনেক কারণে সময়েরও পরিবর্তন হবে ৷ যা ইতিবাচক বদল। আগামিদিন আরও ভালো হবে ৷ কর্মব্যস্ত দিনের পরে আপনি হয়ত সঙ্গীর সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারবেন ৷ আর্থিক দিক থেকেও আজ দিনটি আপনার জন্য ভালো নয়। কুম্ভ: অন্যদের নিয়ে অত্যধিক চিন্তাভাবনা করার কারণে আপনার স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। আপনার বস্তুগত সম্পত্তি পর্যালোচনা করার জন্য এটি ভালো সময়। আপনি যে জিনিস সম্প্রতি কিনেছেন তার একটি তালিকাও বানাতে পারেন ৷ আপনাকে নতুন পদ্ধতি ও কৌশল শিখতে হতে পারে। আজ কোনও অনলাইন কোর্সের ভরতি হতে পারেন ৷ আপনার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় অবস্থান অনুয়ায় পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা ঝালিয়ে নিতে হবে ৷ মীন: মাথা ও মনের দ্বন্দ্বের কারণে আজ আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি বাধা পাবে। আপনার স্বাস্থ্য আজ ভালো হবে ৷ শক্তি সঞ্চয় করার জন্য বাইরের কোনওরকম বিবাদ এড়িয়ে চলুন। আজ হয়ত আপনি খুব বেশি অর্থ উপার্জন করবেন না। আবার খুব বেশি খরচও করবেন না। এর ফলে আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে ভারসাম্য বজায় থাকবে। ব্যক্তিগত ও পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই আপনি একটু সমস্যায় পড়বেন।

