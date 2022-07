.

TMC Inner Clash: রানিগঞ্জে টিডিবি কলেজে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়ল ছবি

একুশে জুলাইয়ের আগে ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ছবি(TMC Inner Clash)৷ মঙ্গলবার রানিগঞ্জের ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে(tmc inner clash at raniganj Triveni Devi Bhalotia College)৷ সিসিটিভি ক্যামেরায় সেই দৃশ্য ধরা পড়ে ৷ দেখা যায় এক ছাত্র লাঠি হাতে অন্যজনকে মারতে দৌড়চ্ছে ৷ এই ঘটনায় রানিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সদস্যরা । তাঁদের বক্তব্য, টিডিবি কলেজের প্রাক্তন জিএস ও তাঁর কয়েক সদস্যদের সঙ্গে কলেজের নতুন ছাত্রদের বচসা হয় । বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন অফিসে । এরপর তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি তাঁর কয়েকজন সদস্য নিয়ে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায় কলেজের নতুন সদস্যের ওপর । লাঠিসোটা আঘাতে প্রায় বেশ কয়েকজন আহত হয় । আহতদের নিয়ে যাওয়া হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে ৷