Bomb Recover at Mathabhanga : শাহের সফরের আগে মাথাভাঙায় উদ্ধার সকেট বোমা Published on: 2 hours ago

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তিনবিঘা সফরের দিন দুয়েক আগে সকেট বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারের মাথাভাঙায় (Socket Bomb Recovered in Mathabhanga Before the Visit of Amit Shah)। বুধবার সকালে মাথাভাঙা 1নং ব্লকের পূর্ব খাটেরবাড়ি এলাকা থেকে সকেট বোমা উদ্ধার হয় (Bomb Recover at Mathabhanga)। কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা সকালে গরু চড়াতে গিয়ে বোমাটি দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয় ৷ কোথা থেকে ওই বোমা এল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে কোচবিহারের তিন বিঘায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আসছেন । সেই সফরের জন্য ইতিমধ্যে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা । তার আগে এই সকেট বোমা উদ্ধারের ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন প্রশাসন ।