Anit Thapa on GTA Election: দলের সঙ্গে আলোচনা করে বোর্ড গঠন হবে, নির্বাচনে জিতে জানালেন অনিত থাপা Published on: 1 hours ago

"দলের সঙ্গে আলোচনা করে সব ঠিক হবে ৷ মানুষ ভরসা করেছে ৷ তাঁদের জন্য অনেক কাজ করা বাকি(reactions of anit thapa after wins gta election 2022)৷" নির্বাচনে জেতার পর এমনটাই বললেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনিত থাপা(Anit Thapa on GTA Election)৷