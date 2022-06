.

Openbill Stork in Kopai River : কোপাই নদীর তীরে শোভা বাড়াচ্ছে বৃহদাকারের শামুখখোল পাখির ঝাঁক Published on: 23 minutes ago

Koo_Logo Versions

প্রতি বছরের মত প্রজননের জন্য শান্তিনিকেতনের ইসলামপুর গ্রামের গাছে-গাছে বাসা বেঁধে শোভা বাড়িয়েছে বৃহদাকারের শামুখখোল পাখির দল (Openbill stork flock at Kopai river in Birbhum) ৷ বর্ষা এদের প্রজননের সময়, তার আগে কোপাই নদীর তীরে এই গ্রামে চলে আসে পরিযায়ী এই পাখির দল ৷ তাদের কলোনি এটি ৷ গ্রামের বেশিরভাগ বড় গাছের মাথায় ঝাঁক হয়ে বসে বাসা তৈরি করে ৷ 10-15 দিন বাসা বাঁধতে সময় লাগে এদের। এক একটি বাসায় 3-5টি পর্যন্ত ডিম পারে ৷ বাচ্চা বড় হয়ে উড়তে শিখে গেলে এরা বাসা ছেড়ে চলে যায় ৷ এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার সময় লাগে কমপক্ষে 3-4 মাস ৷ এই কয়েক মাসে কোপাই নদীর তীরে ইসলামপুর গ্রাম পাখির ডাকে বিভোর হয়ে ওঠে ৷ গ্রামের মানুষজন এদের রীতিমতো রক্ষা করে ৷ এশীয় শামুকখোল পাখি ভারত, বাংলাদেশ-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দেখা যায় ৷ বিগত কয়েক বছরে এদের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পাচ্ছে ৷ তাই আইইউসিএন (International Union for Conservation of Nature) এই প্রজাতিটিকে ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত বলে উল্লেখ করেছেন ৷