Published on: 12 minutes ago

মাটিগাড়ায় বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনের প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও জন বার্লাকে একহাত নিলেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী(Sourav Chakraborty Slams Nisith and Barla)৷ তিনি বলেন,"নিশীথ প্রামাণিক একজন গুন্ডা । গুন্ডাদের মদত দেন । বিজেপির আরেক মন্ত্রী জন বার্লার বিরুদ্ধেও মামলা রয়েছে । দুজনেই ফৌজদারী মামলার আসামী(Nisith Pramanik and John Barla Accused in Criminal Case Says Sourav Chakraborty)।"