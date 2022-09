.

Raiganj New Multiplex: মাল্টিপ্লেক্স উপহার পেল রায়গঞ্জ, সৌজন্যে বিধায়ক কৃষ্ণ Published on: 5 hours ago

নতুন মাল্টিপ্লেক্স উপহার পেল রায়গঞ্জ শহর (New Multiplex at Raiganj city) ৷ সৌজন্যে এলাকার বিধায়ক তথা ব্যবসায়ী কৃষ্ণ কল্যাণী ৷ মূলত তাঁর উদ্যোগেই বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে উদ্বোধন হল এই মাল্টিপ্লেক্সের (Raiganj Multiplex) ৷ সিনেমা দেখার একাধিক পেক্ষাগৃহ ছাড়াও এখানে থাকছে ফুড কর্নার ৷ এদিন এই অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত মাল্টিপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী (MLA of Raiganj Krishna Kalyani) ৷