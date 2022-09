.

Money Seized in Durgapur: ভিনরাজ্যের যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা Published on: 1 hours ago

দুর্গাপুর রেলস্টেশনে তল্লাশি চালিয়ে এক যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার 36 লক্ষ টাকা ৷ শনিবার অণ্ডাল জিআরপি তরফে তল্লাশি চালিয়ে মিলেছ ওই লক্ষাধিক টাকা (Money Seized by Andal GRP) ৷ ধৃতের নাম মূলচাঁদ ৷ সে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর এলাকার বাসিন্দা (One Accused Arrested on Money Seized) ৷ জব্বলপুর থেকে শুক্রবার টাকা নিয়ে আসছিল। দুর্গাপুর স্টেশন চত্বরে জিআরপিদের সন্দেহ হওয়ায় তল্লাশি চালায় ৷ তারপরই তার ব্যাগ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। কী উদ্দেশ্যে নগদ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সেই বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার তাকে আসানসোল জেলা আদালতে পেশ করা হয় 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ।