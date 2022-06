.

New Season of SaReGaMaPa : 'সারেগামাপা'র নতুন মরশুম নিয়ে কী বলছেন বিচারক ও মেন্টররা Published on: 1 hours ago

শুরু হতে চলেছে জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো 'সারেগামাপা' । 11 জুন থেকে শুরু হবে সম্প্রচার । গতবছরের মতই এবারও থাকছে অনেক চমক ৷ সঞ্চালক হিসাবে আবির চট্টোপাধ্য়ায় থাকলেও বদলাচ্ছে বিচারকের প্য়ানেল ৷ এই প্রথম কোনও বাংলা রিয়্যালিটি শো-এ বিচারকের আসনে রিচা শর্মা । তাঁর সঙ্গে থাকছেন শান্তনু মৈত্র এবং শ্রীকান্ত আচার্যের মতো গুণী শিল্পীরা । মেন্টরের ভূমিকায় থাকছেন ইমন চক্রবর্তী, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রথীজিৎ, জোজো, মনোময় ভট্টাচার্যদের মতো বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীদের প্যানেল। সঞ্চালনায় আবির চট্টোপাধ্যায় । এছাড়া মহাগুরু হিসেবে থাকবেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীও ৷ দেখে নিন শো নিয়ে কী বলছেন সকলে (Mentors And Judges on the New Season of SaReGaMaPa)?