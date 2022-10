.

Kalyanpur Scheme 2: কল্যাণপুরের এই পুজোয় হাজির ভূতের রাজা, সঙ্গী গুপী-বাঘাও Published on: 1 hours ago

কল্যাণপুরের অন্যতম নজরকাড়া পুজো কল্যাণপুর স্কিম 2-এর পুজো । বিগত কয়েক বছর ধরে অন্যরকম থিম, বিশেষত বাংলা সংস্কৃতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করে কল্যাণপুর সর্বজনীন দুর্গাপুজো । এই বছর সত্যজিৎ রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে হয়েছে মণ্ডপ সজ্জা । এক টুকরো হীরক রাজ্য যেন উঠে আসবে আসানসোলের কল্যাণপুর স্কিম 2র পুজোয় । ভূতের রাজা থেকে হীরক রাজ্যের টুকরো টুকরো দৃশ্য স্থান পাবে মণ্ডপে । গুপী-বাঘার নানা মজাদার দৃশ্য বাদ যাবে না অবশ্যই । পুজো মণ্ডপে থিমের পাশাপাশি এই মণ্ডপে বাংলার আদি লোক সংস্কৃতিচর্চাও হবে । প্রতিদিন থাকবে ঝুমুর গান, ধামসা মাদলের তাল । এ বছর এই পুজো 41তম বর্ষে পদার্পণ করল (Kalyanpur Scheme 2 Durga Puja theme is on Gupi Bagha and Hirak Rajar Deshe) ।