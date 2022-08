.

Alert in Digha: বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপ, দিঘায় জারি সতর্কবার্তা Published on: 2 hours ago |

Updated on: 2 hours ago Koo_Logo Versions

মেঘলা আকাশ ৷ শুক্রবার রাত থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে দিঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর-সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায়(due to low pressure district police alerts people in digha through miking)। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ায় শনিবার প্রশাসনের তরফ থেকে দিঘায় শুরু হয়েছে মাইকিং ৷ নিম্নচাপের জেরে সমুদ্র উত্তাল হওয়ার আশঙ্কায় জেলা পুলিশের তরফে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে(Alert in Digha)৷ গভীর সমুদ্রে যাওয়া ট্রলারগুলিকে বার্তা পাঠিয়ে নিরাপদ স্থানে ফিরে আসার জন্য বলা হয়েছে ৷ মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রযাত্রায়ও জারি হয়েছে নিষেধাজ্ঞা ৷