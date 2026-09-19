'বলো হরি, হরি বোল' ! দুর্গাপুরে তৃণমূলের প্রতীকী শ্রাদ্ধ বিজেপি'র

'বলো হরি, হরি বোল' ! দুর্গাপুরে তৃণমূলের প্রতীকী শ্রাদ্ধ বিজেপি'র
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Published : September 19, 2026 at 4:58 PM IST
'বলো হরি, হরি বোল' মন্ত্রোচ্চারণে সরগরম দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার । সামনে পুরোহিত । পাশে সাজানো ধান, ডিম, কলা । তার সঙ্গে বালি ও কয়লা । কিছু দূরে জ্বলছে আগুন । তবে কোনও মানুষের শ্রাদ্ধ নয় । নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো নাম ও প্রতীক ব্যবহারের উপর অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার ঘটনাকে সামনে রেখে এ বার 'তৃণমূলের শ্রাদ্ধ' করল বিজেপি ।
শনিবার সিটি সেন্টারে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভবনের সামনে এই কর্মসূচিকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় হয় । পুরোহিতের উপস্থিতিতে শুরু হয় প্রতীকী শেষকৃত্যের আয়োজন । নানা আচার পালনের পর আগুন জ্বালিয়ে 'শেষকৃত্য' সম্পন্ন করা হয় । তার পর আয়োজন করা হয় শ্রাদ্ধ-শান্তির ।
বিজেপি-র এই কর্মসূচির কেন্দ্রে ছিল নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত । তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে বিরোধের জেরে কমিশন অন্তর্বর্তী নির্দেশে 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুল-ঘাস' প্রতীক ফ্রিজ করে । ফলে আসন্ন উপনির্বাচনে কোনও গোষ্ঠীই পুরনো নাম ও প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না । পরে কমিশন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক দেয় । অন্য গোষ্ঠী পেয়েছে 'ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'খাম' প্রতীক ।
এই সিদ্ধান্তের পরই 'তৃণমূলের শ্রাদ্ধ' করল বিজেপি । শ্রাদ্ধের উপকরণ হিসাবেই রাখা হয়েছিল ধান, ডিম, কলা, বালি এবং কয়লা ।
'বলো হরি, হরি বোল' মন্ত্রোচ্চারণে সরগরম দুর্গাপুরের সিটি সেন্টার । সামনে পুরোহিত । পাশে সাজানো ধান, ডিম, কলা । তার সঙ্গে বালি ও কয়লা । কিছু দূরে জ্বলছে আগুন । তবে কোনও মানুষের শ্রাদ্ধ নয় । নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের পুরনো নাম ও প্রতীক ব্যবহারের উপর অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার ঘটনাকে সামনে রেখে এ বার 'তৃণমূলের শ্রাদ্ধ' করল বিজেপি ।
শনিবার সিটি সেন্টারে আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভবনের সামনে এই কর্মসূচিকে ঘিরে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় হয় । পুরোহিতের উপস্থিতিতে শুরু হয় প্রতীকী শেষকৃত্যের আয়োজন । নানা আচার পালনের পর আগুন জ্বালিয়ে 'শেষকৃত্য' সম্পন্ন করা হয় । তার পর আয়োজন করা হয় শ্রাদ্ধ-শান্তির ।
বিজেপি-র এই কর্মসূচির কেন্দ্রে ছিল নির্বাচন কমিশনের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত । তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে বিরোধের জেরে কমিশন অন্তর্বর্তী নির্দেশে 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুল-ঘাস' প্রতীক ফ্রিজ করে । ফলে আসন্ন উপনির্বাচনে কোনও গোষ্ঠীই পুরনো নাম ও প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না । পরে কমিশন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীকে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক দেয় । অন্য গোষ্ঠী পেয়েছে 'ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'খাম' প্রতীক ।
এই সিদ্ধান্তের পরই 'তৃণমূলের শ্রাদ্ধ' করল বিজেপি । শ্রাদ্ধের উপকরণ হিসাবেই রাখা হয়েছিল ধান, ডিম, কলা, বালি এবং কয়লা ।