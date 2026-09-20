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আগে জলপাইগুড়িতে এলেই কেস দিত, এখন সর্বহারা দলে একজনই নেতা; তৃণমূলকে নিশানা দিলীপের

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জলপাইগুড়িতে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2026 at 9:47 AM IST

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Dilip Ghosh Slams TMC: "কে তৃণমূল সেটাই বোঝা মুশকিল । এখন তো পার্টি অফিসটাই নেই । অ্যাকাউন্টও বন্ধ । সর্বহারা দলে শুধু একজনই মহান নেতা আছেন-কুণাল ঘোষ ৷" জলপাইগুড়িতে এসে শনিবার এমনটাই বললেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । 

এদিন তিনি বলেন, "আগে যখন জলপাইগুড়িতে আসতাম তখন আমাকে কেস দিত । জেলাশাসক অফিস ঘেরাও করতাম ৷ এখন আর কেস দেবে না । আগের বার আমাদের প্রার্থী অল্পের জন্য হেরে গিয়েছিল । এবার আমাদের আটজন বিধায়ক জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় জিতেছেন । যে তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের পায়ের তলায় রেখে চিৎকার চেঁচামেচি করত; আজ তাদের কী অবস্থা দেখুন । এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তার ধারে একা চুপ করে বসে থাকে । আগে সবাই ঘিরে বসে থাকত। এখন দেখুন কেউ নেই । সর্বহারা দলে এখন মহান নেতা কুণাল ঘোষ শুধু আছে । রোজ অবান্তর বকে যায় ৷ মাঝেমধ্যে হতাশা হয় । মানুষের উপর অত্যাচার করে তাদের এই অবস্থা হল । কে, কোন তৃণমূল সেটা বোঝাই মুশকিল । যে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হল, সে কিনা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেল । এখন লোক পাচ্ছেন না । পার্টি অফিসটাই গেল । মাঝখান থেকে অ্যাকাউন্টটাও গেল । কে প্রার্থী হবে দুটো উপনির্বাচনে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করছিল । আমি বলেছিলাম বাড়ি বউকে দেবে, নাকি কাজের লোককে সেটা ওরা ঠিক করুক ।" 

সরোজেন্দ্র রায়কত কলাকেন্দ্রে এদিন সরকারি বৈঠকে যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমরা আজ পঞ্চায়েতের জিরামজির কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করলাম । এই কাজ যাতে সবাইকে দেওয়া যায়, সেটাও আলোচনা হল । পাশাপাশি, আগের সরকারের আমলে পঞ্চায়েতে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, তার তদন্ত হবে । দোষীদের শাস্তি হবে ।"

Dilip Ghosh Slams TMC: "কে তৃণমূল সেটাই বোঝা মুশকিল । এখন তো পার্টি অফিসটাই নেই । অ্যাকাউন্টও বন্ধ । সর্বহারা দলে শুধু একজনই মহান নেতা আছেন-কুণাল ঘোষ ৷" জলপাইগুড়িতে এসে শনিবার এমনটাই বললেন পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । 

এদিন তিনি বলেন, "আগে যখন জলপাইগুড়িতে আসতাম তখন আমাকে কেস দিত । জেলাশাসক অফিস ঘেরাও করতাম ৷ এখন আর কেস দেবে না । আগের বার আমাদের প্রার্থী অল্পের জন্য হেরে গিয়েছিল । এবার আমাদের আটজন বিধায়ক জলপাইগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় জিতেছেন । যে তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের পায়ের তলায় রেখে চিৎকার চেঁচামেচি করত; আজ তাদের কী অবস্থা দেখুন । এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাস্তার ধারে একা চুপ করে বসে থাকে । আগে সবাই ঘিরে বসে থাকত। এখন দেখুন কেউ নেই । সর্বহারা দলে এখন মহান নেতা কুণাল ঘোষ শুধু আছে । রোজ অবান্তর বকে যায় ৷ মাঝেমধ্যে হতাশা হয় । মানুষের উপর অত্যাচার করে তাদের এই অবস্থা হল । কে, কোন তৃণমূল সেটা বোঝাই মুশকিল । যে নন্দীগ্রামে প্রার্থী হল, সে কিনা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেল । এখন লোক পাচ্ছেন না । পার্টি অফিসটাই গেল । মাঝখান থেকে অ্যাকাউন্টটাও গেল । কে প্রার্থী হবে দুটো উপনির্বাচনে আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করছিল । আমি বলেছিলাম বাড়ি বউকে দেবে, নাকি কাজের লোককে সেটা ওরা ঠিক করুক ।" 

সরোজেন্দ্র রায়কত কলাকেন্দ্রে এদিন সরকারি বৈঠকে যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "আমরা আজ পঞ্চায়েতের জিরামজির কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করলাম । এই কাজ যাতে সবাইকে দেওয়া যায়, সেটাও আলোচনা হল । পাশাপাশি, আগের সরকারের আমলে পঞ্চায়েতে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, তার তদন্ত হবে । দোষীদের শাস্তি হবে ।"

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TAGGED:

DILIP GHOSH ON TMC
DILIP GHOSH ON MAMATA BANERJEE
তৃণমূল প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য
কুণাল ঘোষকে নিয়ে দিলীপ ঘোষ
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