ETV Bharat / Videos

মালদায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা, হাজির মন্ত্রী-সাংসদ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মালদায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 11:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনার দিনে রীতি মেনে আয়োজিত হল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ৷ শুক্রবার বামনগোলার টাঙন নদীতে 85তম নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা ৷ প্রতি বছরের মতো এবারও মালদা জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতি ও গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা দেখতে সকাল থেকেই টাঙন নদীর দুই ধারে দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে। 

প্রতিযোগিতা শুরু হতেই নদীর দুই প্রান্তের পাশাপাশি সেতুর উপরেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ দেখতে হাজির হন। প্রতিযোগীদের নৌকার ছন্দ, মাঝিদের দক্ষতা এবং দর্শকদের উচ্ছ্বাসে এলাকায় তৈরি হয় উৎসবের আবহ ৷ 

উল্লেখ্য, কয়েক দশক ধরে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা বামনগোলা ও গাজোল এলাকার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। প্রতিযোগিতা দেখতে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন হবিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জুয়েল মুর্মু, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক সহ ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। 

যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনার দিনে রীতি মেনে আয়োজিত হল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ৷ শুক্রবার বামনগোলার টাঙন নদীতে 85তম নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা ৷ প্রতি বছরের মতো এবারও মালদা জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতি ও গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা দেখতে সকাল থেকেই টাঙন নদীর দুই ধারে দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে। 

প্রতিযোগিতা শুরু হতেই নদীর দুই প্রান্তের পাশাপাশি সেতুর উপরেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ দেখতে হাজির হন। প্রতিযোগীদের নৌকার ছন্দ, মাঝিদের দক্ষতা এবং দর্শকদের উচ্ছ্বাসে এলাকায় তৈরি হয় উৎসবের আবহ ৷ 

উল্লেখ্য, কয়েক দশক ধরে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা বামনগোলা ও গাজোল এলাকার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। প্রতিযোগিতা দেখতে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন হবিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জুয়েল মুর্মু, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক সহ ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। 

For All Latest Updates

TAGGED:

TANGAN RIVER NOUKA BAICH
নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা
বিশ্বকর্মা পুজোর দিন নৌকা বাইচ
TRADITIONAL BOAT RACE
NOUKA BAICH COMPETITION IN MALDA

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন

VISHWAKARMA PUJA 2026

পাহাড়ে ঐতিহ্যের উদ্ভাস: ধুমধাম করে বিশ্বকর্মা পুজো পালন করল DHR

September 18, 2026 at 9:05 PM IST
DUDHKUMAR IN SWIMMING POOL

কস্টিউম পরে বিশ্বভারতীর সুইমিংপুলে দুধকুমার, কৃষিমন্ত্রীকে উৎসাহ সকলের

September 18, 2026 at 4:16 PM IST
bera vasan utsav Murshidabad

ভাগীরথীর বুকে আতসবাজিতে জমজমাট নবাবি আমলের ঐতিহ্যবাহী বেড়া উৎসব

September 18, 2026 at 2:50 PM IST
NARENDRA MODI BIRTHDAY CELEBRAT

ছবিতে 76 লিটার দুধ ঢেলে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন দুর্গাপুরে

September 17, 2026 at 7:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.