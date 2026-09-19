মালদায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা, হাজির মন্ত্রী-সাংসদ

মালদায় নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা, হাজির মন্ত্রী-সাংসদ
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Published : September 19, 2026 at 11:06 AM IST
যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনার দিনে রীতি মেনে আয়োজিত হল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ৷ শুক্রবার বামনগোলার টাঙন নদীতে 85তম নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা ৷ প্রতি বছরের মতো এবারও মালদা জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতি ও গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা দেখতে সকাল থেকেই টাঙন নদীর দুই ধারে দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে।
প্রতিযোগিতা শুরু হতেই নদীর দুই প্রান্তের পাশাপাশি সেতুর উপরেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ দেখতে হাজির হন। প্রতিযোগীদের নৌকার ছন্দ, মাঝিদের দক্ষতা এবং দর্শকদের উচ্ছ্বাসে এলাকায় তৈরি হয় উৎসবের আবহ ৷
উল্লেখ্য, কয়েক দশক ধরে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা বামনগোলা ও গাজোল এলাকার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। প্রতিযোগিতা দেখতে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন হবিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জুয়েল মুর্মু, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক সহ ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।
যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনার দিনে রীতি মেনে আয়োজিত হল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ৷ শুক্রবার বামনগোলার টাঙন নদীতে 85তম নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা ৷ প্রতি বছরের মতো এবারও মালদা জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় বামনগোলা ব্যবসায়ী সমিতি ও গাজোল ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা দেখতে সকাল থেকেই টাঙন নদীর দুই ধারে দর্শনার্থীদের ভিড় জমতে শুরু করে।
প্রতিযোগিতা শুরু হতেই নদীর দুই প্রান্তের পাশাপাশি সেতুর উপরেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মানুষ এই ঐতিহ্যবাহী নৌকা বাইচ দেখতে হাজির হন। প্রতিযোগীদের নৌকার ছন্দ, মাঝিদের দক্ষতা এবং দর্শকদের উচ্ছ্বাসে এলাকায় তৈরি হয় উৎসবের আবহ ৷
উল্লেখ্য, কয়েক দশক ধরে বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা বামনগোলা ও গাজোল এলাকার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। প্রতিযোগিতা দেখতে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। উপস্থিত ছিলেন হবিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জুয়েল মুর্মু, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন, মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক সহ ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা।