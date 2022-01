.

Municipal Election 2022 : রাজ্যে ভোট বন্ধ না হলে বিজেপিও ‘ধামাকাদার’ প্রচার করবে, মন্তব্য দিলীপের Published on: 2 hours ago



বাংলায় করোনার বাড়বাড়ন্ত (Covid surge in West Bengal) রুখতে পৌর নির্বাচন (Bengal Civic Poll 2022) দু’মাস পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করছে বিজেপি ৷ কিন্তু, রাজ্য সরকার (West Bengal Government) সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এই পরিস্থিতির মধ্যেও ভোট (Municipal Election 2022) করাতে বদ্ধপরিকর ৷ অথচ ভোটের প্রচারে যত বিধিনিষেধ, তা শুধুমাত্র বিরোধীদের উপর কার্যকর করা হচ্ছে ৷ তৃণমূল কংগ্রেস সবকিছুতেই ছাড় পাচ্ছে ৷ এভাবে যে চলতে পারে না, তা সাফ বুঝিয়ে দিলেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ ৷ তিনি বলেন, ‘‘করোনার সংক্রমণ বাড়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার যখন ভোট করাবেই, তখন তাঁরাও শাসকদলকে খোলা ময়দান ছেড়ে দেবে না ৷ ভোটের প্রচার হবে ‘ধামাকাদার’ ৷ পারলে তৃণমূল আটকে দেখাক বিজেপিকে ৷’’ বৃহস্পতিবার বিধাননগরে আয়োজিত একটি জনসংযোগ কর্মসূচিতে একথা বলেন দিলীপ (Dilip Ghosh comments on Municipal Election 2022 Campaign) ৷