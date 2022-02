.

Bengal Civic Polls 2022 : এসডিও দফতরে মনোনয়ন জমা করলেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল প্রার্থীরা Published on: 1 hours ago



মনোনয়ন জমা করলেন ডায়মন্ডহারবার পৌরসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থীরা (TMC Candidates of Diamond Harbour Municipality File Their Nomination) ৷ 16টি ওয়ার্ডের প্রার্থীরা এদিন একসঙ্গে মনোনয়ন জমা করতে যান মহকুমা শাসকের দফতরে (TMC Candidates of Diamond Harbour Municipality File Nomination in SDO Office) ৷ তৃণমূলের পতাকা নিয়ে এবং প্রার্থীদের মালা পরিয়ে মনোনয়ন পেশ করাতে নিয়ে যাওয়া হয় ডায়মন্ডহারবার তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে ৷ এনিয়ে ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল বিধায়ক পান্নালাল হালদার জানিয়েছেন, ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার নাগরিকদের উপর তৃণমূলের আস্থা আছে ৷ এই কেন্দ্রে 16টি আসনেই তৃণমূলের প্রার্থীরা জিতবেন বলে আশাবাদী তিনি ৷