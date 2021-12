.

Poush utsav starts in Santiniketan: এবারও নেই পৌষমেলা, পৌষ উৎসবে মাতল শান্তিনিকেতন Published on: 1 hours ago



কোভিড আবহে 2020 সালে 74 বছর পর বন্ধ হয়েছিল শান্তিনিকেতনের (Poush utsav in Santiniketan) ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলা (No Poush mela this year)৷ এ বছরও মেলা হয়নি ৷ তবে শুরু হল পৌষ উৎসব (Poush utsav starts)৷ প্রথা মেনে ছাতিমতলায় শুরু হয়েছে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্ম উপাসনা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত ৷ সেই আনন্দে গা ভাসিয়েছেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী থেকে শুরু করে পড়ুয়া, আশ্রমিক, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও আধিকারিকেরা । তবে পৌষমেলার জন্য মন খারাপ সকলেরই ৷ তিনদিনের পৌষ উৎসবে (Poush utsav starts in Santiniketan) নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷