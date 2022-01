.

Firing at Garia : বর্ষবরণে রাতে গড়িয়া গুলি চালানোর অভিযোগ, গুলিবিদ্ধ 1 যুবক Published on: 2 hours ago



দক্ষিণ 24 পরগনার গড়িয়ার বাহান্ন পল্লিতে বর্ষবরণের রাতে শহরতলিতে গুলি চলার অভিযোগ (Firing at Garia) ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন এক যুবক ৷ আহত যুবককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করেছে ৷ গুলি চালানোর ঘটনায় তদন্তে নেমেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ৷ তবে ওই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷ বর্ষবরণের রাতে এই হামলার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে (Firing at Garia on 31st Night) । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ষবরণ উপলক্ষে 52 পল্লির এক ক্লাবে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে মদ্যপানের আসরও বসেছিল ৷ ক্লাব সদস্যদের অভিযোগ, রাতের দিকে জনা কয়েক দুষ্কৃতী আচমকা হামলা চালায় ক্লাবে ৷ সেখানে ভাঙচুরও করা হয় ৷ এমনকি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা ৷ কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি কেউ। অভিযোগ, তার পরেই দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর শুরু করে ৷ আটকাতে যান ক্লাবের সদস্য অমিত শীল ৷ তখন তাঁকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায় বলে অভিযোগ ৷ পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷