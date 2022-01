.

Denki used to cut rice for pithe puli: পিঠে-পুলির স্বাদ বাড়াতে যন্ত্রসভ্যতাতেও ভরসা ঢেঁকি ছাঁটা চালের গুঁড়ো



শুক্রবার পৌষ সংক্রান্তি । বাঙালির পিঠে, পুলি উৎসব (pithe puli festival)। পিঠে তৈরির মূল উপাদান চালের গুঁড়ো (Denki used at Durgapur to cut rice for pithe puli)। একসময় বাংলার ঘরে ঘরে ছিল ঢেঁকি । আর এই পৌষ সংক্রান্তির আগে সেই ঢেঁকিতে চালের গুঁড়ো (Denki used to cut rice for pithe puli) তৈরির হিড়িক পড়ে যেত । গ্রাম বাংলায় এমন ছবি কয়েক বছর আগে দেখা গেলেও আজ ঢেঁকি বিলুপ্তপ্রায় । আধুনিক যন্ত্রসভ্যতাতেও পশ্চিম বর্ধমানের (West Burdwan news) অন্ডালের উখড়া শুকো পাড়া ধরে রেখেছে ঢেঁকি ছাঁটা চালের গুঁড়ো তৈরির রীতি । অন্যান্য বছর প্রতি পরিবার প্রায় দু-তিন ক্যুইন্টাল চাল গুঁড়ো করলেও এ বছর সেই পরিমাণ অনেকটা কম । বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, সে ভাবে বিক্রি হচ্ছে না । আবার অনেকে মেশিনে পেষাই হওয়া চালের গুঁড়োই বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন । তবে ঢেঁকি ছাঁটা চালের গুঁড়োতেই পিঠে-পুলির স্বাদ বেশি বলে দাবি স্থানীয়দের ৷