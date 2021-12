.

KMC Election 2021 Results : 8 নম্বর ওয়ার্ডে এগিয়ে তৃণমূল, ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ সিপিআইএম প্রার্থীর Published on: 45 minutes ago



পঞ্চম রাউন্ড গোনার শেষে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভোটগণনা কেন্দ্রের বাইরে বেরিয়ে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হলেন 8 নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী মাধব বসু ৷ তিনি জানালেন, পঞ্চম রাউন্ড শেষে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী 1 হাজার 230 ভোটে এগিয় গিয়েছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, ভোটের দিন শ্যামবাজার বালিকা বিদ্যালয় থেকে তাঁকে মেরে বের করে দিয়েছে ঘাসফুলের বাইক বাহিনী (CPIM candidate Madhab Bose alleges of TMC rigging in 8 no ward in KMC Election 2021) ৷ সেই সময় প্রতিটি বুথে প্রায় 350-400 ছাপ্পা ভোট দিয়েছে তৃণমূল ৷ তাই এই জয় গণতন্ত্রের জয় নয়, হার্মাদ বাহিনীর জয় ৷