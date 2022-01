.

Covid Awareness Campaign : রায়দিঘির বাজারে করোনা সচেতনতা প্রচারে বিধায়ক অলোক জলদাতা Published on: 2 hours ago



করোনার সংক্রমণ রুখতে মাস্ক পরতে পরামর্শ রায়দিঘির বিধায়ক অলোক জলদাতার ৷ আর সেই উদ্দেশ্যে রায়দিঘির বাজারে সচেতনতা প্রচার করতে দেখা গেল বিধায়ককে (Covid Awareness Campaign by Raidighi MLA Alok Jaldata) ৷ শুক্রবার মথুরাপুর 2নং ব্লকে ডায়মন্ডহারবার মডেল মেনে করোনা সচেতনতায় পথে নামেন রায়দিঘি বিধায়ক অলোক জলদাতা ৷ রায়দিঘির নগেন্দ্রপুর, খাড়ি, কাশীনগর-সহ বিভিন্ন এলাকায় করোনা নিয়ে সচেতনতার প্রচার চালান তিনি (Covid Awareness Campaign in Raidighi Market) ৷ সাধারণ মানুষকে মাস্ক, হ‍্যান্ড স‍্যানিটাইজার বিতরণ করেন তিনি ৷ মথুরাপুর 2নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ‍্যোগে এই সচেতনতা প্রচারের আয়োজন করা হয় (Covid Awareness Campaign ) ৷