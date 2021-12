.

Jhargram Child Theft : ঝাড়গ্রামে শিশু চুরির অভিযোগ, ধৃত যুবক Published on: 24 minutes ago



দিনেদুপুরে শিশু চুরির ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল ঝাড়গ্রাম শহরের পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকা (child theft allegation at jhargram) । অভিযোগ, শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দা শৈবাল মল্লর বাড়ির উঠোর থেকে তাঁর তিনমাসের শিশুকন্যা অর্জিতা মল্ল চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ খোঁজ শুরু হওয়ার পর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে উদ্ধার হয় শিশুটি ৷ পেশায় শিক্ষক এক যুবককে ধরা হয় (one person detain in child theft case) ৷ তাঁকে গণপিটুনিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷