শ্রীরামপুরে কল্যাণের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়া নিয়ে এবার ময়দানে বিজেপি (Poster Against Kalyan Banerjee) ৷ কল্যাণের সমর্থনে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকে বিঁধতে শুরু করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতারা (Sreerampore BJP on Kalyan Banerjee Issue) ৷ বিজেপির রাজ্য কমিটির নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য অভিষেকের বক্তব্য নিয়ে বলেন, একটা দল যখন সরকারে থাকে এবং সেই দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব গভর্নেন্স নিয়ে কোনও মত পোষণ করে ৷ সেটা পুরো দলের উপরেই বর্তায় (BJP Criticise TMC on Kalyan Banerjee Issue) ৷ তাই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন তা একদম সঠিক বলে জানান ওই বিজেপি নেতা ৷ তবে, কল্যাণের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ার বিষয়টিকে চক্রান্ত বলে দাবি করেছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ শ্রীরামপুরের তৃণমূল জেলা সভাপতি স্নেহাশিস চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্যুকে ব্যবহার করে বিজেপি রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে (BJP Tring to Takes Political Advantage on Kalyan Banerjee Issue) ৷